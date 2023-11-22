Очільник Пентагона оголосив про створення нової коалації щодо ППО для України: хто до неї увійде

У Пентагоні кажуть, що Україна належним чином використовує військову техніку та боєприпаси, яку їй передали країни Заходу.

Німеччина та Франція створюють нову коаліцію, яка спрямована на посилення протиповітряної оборони України.

Про це під час виступу на відкритті 17-го засідання Контактної групи з питань оборони України заявив міністр оборони США Ллойд Остін, інформує сайт Пентагону.

ППО для України: що відомо про нову коаліцію

За його словами, група вже спрямована на розбудову Військово-повітряних сил України та її інформаційно-технологічних можливостей"

"Я з нетерпінням чекаю спільної роботи над визначенням лідерів і учасників кожної з наших "коаліцій можливостей", - сказав Остін.

Він додав, що сьогодні учасники Контактної групи з оборони України обговорять прогрес у створенні нової коаліції, яка стосується засобів протиповітряної оборони наземного базування.

"Я високо ціную лідерство Німеччини та Франції в цій важливій ініціативі. Минулого тижня вони провели своє перше віртуальне засідання коаліції, і ми мобілізуємо ресурси усієї Контактної групи, щоб підтримати ці зусилля", - додав Остін.

На тлі цього у Пентагоні висловили впевненість, що Україна належим чином використовує військову техніку та боєприпаси, яку їй передали країни Заходу.

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