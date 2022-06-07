Один із найбільших за останні 30 років: Польща підписала з Україною контракт на купівлю зброї

Один із найбільших за останні 30 років: Польща підписала з Україною контракт на купівлю зброї

Як підкреслив Моравецький, польська зброя цінується у світі.

Премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна підписала з Україною один із найбільших контрактів на купівлю зброї за останні 30 років.

Про це повідомляє Polska Times.

"Ми розглядаємо безпеку дуже комплексно, це наш найвищий пріоритет", - сказав прем’єр-міністр Матеуш Моравецький у Стальовій Волі під час свого візиту на місцевий металургійний завод.

Він також наголосив, що Польща підписує один із найбільших контрактів на постачання зброї в Україну за останні три десятиліття.

"Зараз ми підписуємо один із найбільших контрактів на озброєння за останні тридцять років - продаж зброї українцям в Україні. Ця зброя добре перевірена, і сьогодні ми знаємо, що вона буде дуже важливою на полі бою", - додав Моравецький.

Україна частково сплатить постачання зі свого бюджету, а також за допомогою коштів Євросоюзу. Яку саме зброю буде передбачено у контракті, він не уточнив. Але за інформацією Dziennik Gazeta Prawna, йдеться про постачання кількох десятків гармат-гаубиць Krab.

Premier @MorawieckiM w #StalowaWola: Polska broń jest wysoko ceniona. "Piorun" czy "KRAB" to są te rodzaje broni, o których sprzedaż jesteśmy proszeni. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) June 7, 2022

За його словами, польська зброя дуже цінується.

Нагадаємо, Росія прирівняла надання Україні Сполученими Штатами оперативно-тактичних ракет у складі комплексів MLRS та HIMARS до участі США у війні проти РФ. І що це призведе до серйозної конфронтації у воєнному конфлікті.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в інтерв’ю ТСН.

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