Одна з країн НАТО анонсувала новий пакет військової допомоги Україні

Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович анонсував підготовку нового пакета військово-технічної допомоги для України, який буде затверджено 30 січня.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль після зустрічі з Пленковичем 29 січня.

"Під час нашої зустрічі пан Пленкович оголосив про підготовку нового пакета військово-технічної допомоги, який мають затвердити завтра", — йдеться в повідомленні.

Крім того, політики обговорили створення спільної робочої групи для моніторингу протиправної діяльності російського "тіньового флоту".

"Будемо працювати над тим, аби Росія заплатила за свою агресію. Хорватія вже підтримує роботу Міжнародного реєстру збитків та наші прагнення, аби всі заморожені російські активи були повністю конфісковані та спрямовані на підтримку нашої стійкості, обороноздатності та відновлення", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, що українські Повітряні сили отримають Mirage 2000-5 від Франції до кінця першого кварталу 2025 року.

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