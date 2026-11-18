Португалія не передасть Україні F-16 / © Associated Press

Реклама

Португалія не зможе передати Україні винищувачі F-16 через потребу у захисті власного простору й акваторії. Водночас держава допускає співпрацю з навчання пілотів та постачання боєприпасів.

Про це заявив міністр закордонних справ Португалії Паулу Ранжел, передає "Інтерфакс-Україна".

Реклама

"Надати літаки F-16 – це неможливо. А от питання підготовки – інше. Дійсно, раніше португальські команди проводили навчання українських пілотів з експлуатації F-16, і, можливо, ми зможемо співпрацювати", – сказав він на пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою у Києві у середу, 18 листопада.

Реклама

Міністр зауважив, що обговорить це питання з Міністерством оборони. Тому що лише португальське Міноборони та португальські збройні сили можуть це затвердити.

"Також потрібно розглянути питання щодо боєприпасів, які використовують F-16, з'ясувати, чи можлива співпраця в цьому напрямку", – додав глава МЗС.

Однак щодо самих літаків F-16 Ранжел категорично наголосив, що передача буде неможливою, оскільки ці засоби "вкрай необхідні для захисту португальського повітряного простору, який, як відомо, є величезним, адже охоплює не лише сухопутну територію, а й морську".

За його словами, ризик проходження "тіньового флоту" через португальські води завжди є значним.

Реклама

F-16 для України — останні ноивини:

У жовтні президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може отримати нові F-16 до кінця року. Під час саміту з лідерами країн Євросоюзу вдалося домовитися про отримання нових винищувачів до кінця року. Зокрема, Україна чекає на додаткові F-16 з Бельгії.

Зеленський розповів, скільки додаткових винищувачів F-16 потребує Україна. Потрібно ще 40 винищувачів F-16, адже багато наявних літаків постійно перебувають на ремонті й обслуговуванні замість того, щоб виконувати бойові завдання.

Під час 37-го засідання у форматі «Рамштайн» союзники оголосили про нові пакети військової допомоги, значну частину яких спрямують на захист українського неба. Зокрема, одним із ключових результатів зустрічі стало рішення Бельгії передати Україні 10 винищувачів F-16 до кінця 2026 року. Крім того, країна запланувала постачання ракет для ППО, 70-мм боєприпасів та 20-мм боєприпасів для F-16.

Новини партнерів