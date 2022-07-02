"Окрім старих ракет Х-22, у них є ще давніші анахронізми: експерт розповів, чим РФ б'є по цивільним об'єктам

"Окрім старих ракет Х-22, у них є ще давніші анахронізми: експерт розповів, чим РФ б'є по цивільним об'єктам

Радянської зброї в росіян величезна кількість, а озброєння, яке вироблялося під час існування РФ, виснажується.

У Росії спостерігається дефіцит сучасної зброї, таких ракет як "Калібр", К-55", Х-101 і т.д. Тож окупанти використовують радянську надзвукову крилату ракету Х-22. Саме такі зразки вбили мирних людей у ТЦ Кременчука та на Одещині.

Про це розповів воєнно-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" та блогер Олександр Коваленко в ефірі телемарафону "Freeдом".

"Раніше використовувалися сучасніші, високоточкові ракети, нині - це анахронізм радянської епохи. Ракета Х-22 дефективна, оскільки має дуже проблемну паливну систему, яка може відмовити навіть під час польоту, і ракета впаде, не долетівши до місця призначення", - зазначив експерт.

Він додав, що дві ракети Х-22 впали в Чорне море в процесі обстрілу Одеської області ще на початку повномасштабної війни. Тепер Х-22 використовуються дедалі частіше і практично повністю витісняють інші ракетні озброєння.

"Її бойова частина важить практично тонну - 960 кг вибухової речовини. Російському командуванню відомі проблеми цієї ракети. Протягом травня-червня вони випробовували її можливості по територіях України. І вони з'ясували за півтора місяці випробувань, що ця ракета з офіційною дальністю 600 км може більш-менш точно використовуватись на відстані 150-200 км", - повідомив Коваленко.

Він підтвердив, що удар по Кременчуку був здійснений саме Х-22.

"То справді був цілеспрямований удар. Аналогічна ситуація і на Одещині. По Сергіївці удару було завдано з тимчасово окупованого Криму. Ця дистанція складала 170 км. Обидві ракети потрапили до цивільних об'єктів. Це був цілеспрямований запуск", - додав він.

За словами експерта, радянської зброї в росіян величезна кількість, а озброєння, яке вироблялося під час існування РФ, виснажується.

"Якщо ми говоримо про ракети Х-22, то, згідно з лише відкритими джерелами, у них було до тисячі таких ракет. Не всі вони придатні для використання. А з огляду на те, що умови зберігання цих ракет були не ідеальними, не всі з них підлягають застосуванню. Але навіть якщо говорити про 1/3 цього потенціалу, придатного до застосування, це дуже багато. Однак, на жаль, коли закінчаться ракети Х-22, у них є на зберіганні ще давніші анахронізми. І вони їх використовуватимуть", - повідомив він.

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