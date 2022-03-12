Окупанти в Миколаєві масово атакують людей в месенджерах: які повідомлення розсилають росіяни

Кім запевнив, що українські військові "наклепають" окупантам.

У Миколаєві російські окупанти активізували поширення фейкових повідомлень серед громадян. Мета повідомлень, які розсилають боти, посіяти паніку серед населення. Громадян закликають не довіряти такій інформації.

Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

"Ворог використовує тактику далі. Виїхав у поле, постріляв, заховався у населений пункт. Використовує там ботоферму, розсилає у месенджери, уже з українських номерів: "Усе пропало. Я бачу чеченці, моряки. Їх так багато. Вони наступають". Так, вони розгортають наземну операцію, але то таке…У них втрати. Гонять вже не техніку, так щоб було зрозуміло, а женуть кунги (кузов-фургон – ред.) з людьми. З ЛНР/ДНР звичайні люди, їх взяли, посадили, змусили та притягли сюди. Вони не те що не вояки... вони кажуть: ми хочемо додому, ми тут пішки дійдемо, але загороджувальні загони заважають. Фактично, цей весь рух для відволікання нашої уваги. На жаль, є обстріли, які нам дійсно наносять пошкодження. Але ми не можемо стріляти по селах їм у відповідь. Нічого, ми терпеливі, нас не обманути. Тому ситуація у нас, складно назвати контрольована, вона у нас стабільна. А далі ми рухаємося за своїм планом", - сказав голова Миколаївської ОДА.

Кім зазначив, що тепер буде менше говорити про воєнні речі.

"Буду говорити, що у нас все добре. Не знаю, може буду розповідати погані жарти про засранців, але я ще подумаю. А то під обстрілами не дуже хочеться бути дуже веселим. Усе нормально з настроєм, бойовим духом, ми їм наклепаємо", - підсумував він.

Нагадаємо, російські військові під час обстрілу Миколаєва 12 березня поцілили в дитячий майданчик.

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