Окупанти використовують надпотужні ФАБ-3000 без належної точності — Коваленко

Доки росіяни доопрацьовуватимуть УМПК для тритонки, її використання не припиниться.

На тритонну бомбу ФАБ-3000 російські конструктори встановили, по суті, копію універсального модуля планерування і корекції (УМПК), який раніше використовували на півторатонних боєприпасах.

Про це свідчить перше чітке фото цієї надпотужної авіабомби, яке опублікував військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.

“Не дивно, що УМПК, який був для ФАБ-3000 нібито спеціально спроектований у 2023 році та нібито "успішно" випробуваний взимку-весною 2024 року, виявився абсолютно непридатним до встановлення на бомбі з масо-інерційними характеристиками тритонної бомби”, - зауважив експерт.

Водночас Олександр Коваленко наголосив, що доки росіяни доопрацьовуватимуть УМПК для тритонки, її використання не припиниться, а навпаки.

“Точність та надійність ФАБ-3000, звичайно, кульгають, але руйнівна сила жахлива, тому від її використання, навіть у дефективному вигляді, російські окупаційні війська в жодному разі не відмовляться”, - припустив він.

Військовий оглядач також зазначив, що у самій надпотужній бомбі конструктори жодних змін також не застосували - навіть носову частину ФАБ-3000 по-старому закривають обтічником для зменшення опору повітря.

Довідка

ФАБ-3000 М-54 є надпотужним боеприпасом, який важить 3067 кг, з яких близько 1200 кг вибухової речовини. Наслідки його вибуху - вирви глибиною у понад 10 метрів та контузії на дальності у сотні метрів.

РФ скинула авіабомбу на зупинку з людьми в Донецькій області: є жертви, багато поранених

Нагадаємо, наприкінці червня 2024 року окупанти вперше атакували Україну надважкою бомбою ФАБ-3000. На Липці Харківської області скинули тритонну М-54 з керованим модулем планування та корекції.

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