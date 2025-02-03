Окупанти використовують танк з дерев’яною бронею (відео)

Імпровізована машина "витримала атаки безпілотників, але зазнала роботи сучасної артилерії".
Російські військові створили броньований штурмовий автомобіль зі старого танка, листового металу та колод і розгорнули його у межах ширшої механізованої атаки на українські позиції у районі Великої Новосілки Донецької області.
Про це пише Forbes.
Неймовірно, але резервуар з колодами – один з багатьох імпровізованих атракціонів, які сконструювали росіяни, які дедалі більше відчувають потребу у транспортних засобах.
За словами естонського аналітика WarTranslated, імпровізована машина "витримала атаки безпілотників, але зазнала роботи сучасної артилерії". Український безпілотник спостерігав за транспортних засобом, знерухомленим і покинутим на ґрунтовій дорозі за Великою Новосілкою.
Витривалість дерев’яного танка в умовах невпинної атаки БпЛА схожа на тяжке становище українського танка Leopard 1A5, який завдяки власній броні нещодавно витримав щонайменше вісім дронових ударів, перш ніж, нарешті, зазнати катастрофічних ушкоджень.
У статті зазначається, що шари металевої чи дерев’яної додаткової броні можуть притупити ефект крихітних FPV-дронів та їхніх невеликих бойових частин. Однак ця сама броня може не впоратися зі 45-кілограмовим артилерійським снарядом, наповненим 11 кг вибухівки.
Російський дерев’яний танк був зроблений надзвичайно добре як на саморобну штурмову машину. Військові, які побудували цей транспорт, з гордістю опублікували відео своєї роботи. "Технічний засіб для перевезення особового складу" мав металеві борти, покриті товстою гумою.
"Між броньованою капсулою і зовнішньою ґратчастою бронею розміщені колоди. Дах зварений листовим металом. Двері на петлях були укріплені цеглою", – пояснив один із військових.
Як пояснюється у публікації, усієї цієї броні було достатньо для відбиття атак FPV-дронів, які літають зі швидкістю лише кілька десятків кілометрів на годину і часто уражають свої цілі з боків. Однак артилерійські снаряди летять майже вертикально зі швидкістю 1,5 км за секунду – і можуть пробити верхню броню машини, яка зазвичай найтонша.
Жертва танка з колодами не була марною. Після поступового маршу на Велику Новосілку від захопленого Вугледара останніми днями російські війська здійснили останній наступ до Великої Новосілки. Так, 2 лютого український центр оборонних стратегій позначив місто як "захоплене".
Це було й продовжує залишатися дорогим зусиллям для ворога. Увійшовши до Великої Новосілки та зміцнивши контроль над містом, полки окупантів продовжували наступати на північ і захід. Повідомляється, що масштабний ворожий штурм вранці 2 лютого за участю близько 20 машин провалився після того, як українець підбив щонайменше сім машин.
До слова, аналітик Айзек Сейтц описав серйозні конструкційні недоліки російського танка Т-90М, які роблять його вразливим у сучасній війні.
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