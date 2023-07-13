Окупанти зменшують кількість обстрілів через брак боєприпасів - Міноборони

Це відбулось завдяки тому, що наші бійці щодня знищують ворожі склади.

Російські загарбники продовжують атакувати українські сили оборони на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Також читайте Блінкен заявив, що союзники США розуміють рішення передати Україні касетні боєприпаси

Про це повідомила заступниця голови Міноборони України Ганна Маляр.

Вона заявила, що Збройні сили України всіма силами стримували ворога і їм це вдалось, але важкі бої наразі продовжуються.

"На південному фланзі Бахмутського напрямку, як і вчора, є просування з боями та потужним ворожим супротивом. На північному фланзі ворог атакував, намагаючись повернути втрачені позиції, але без успіху", - йдеться у повідомленні.

Маляр заявила, що українські військові продовжують наступальні операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

На напрямках Новоданилівка, Балка Широка; Мала Токмачка, Новопокровка наші війська мали успіх і зараз закріплюються на досягнутих рубежах

"Ворог зараз переміщує підрозділи і застосовує всі наявні резерви. Завдяки тому, що наші бійці щодня знищують ворожі склади техніки, кількість ворожих обстрілів дещо знизилась", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Збройних силах України заявили, що касетні боєприпаси, які Україна отримає від США, будуть деморалізувати окупантів та змінять хід війни на користь Сил оборони.

Крім того, ми раніше інформували, що позиція Великої Британії не вплине на передавання США Україні касетних боєприпасів.

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