Олаф Шольц побоюється ескалації між Німеччиною та Росією: чим це зашкодить Україні

Канцлер Німеччини протистоїть тиску з боку Британії та України.

Німеччина відмовляється відправляти до України ракети Taurus через побоювання нападу на Кримський міст.

Про це повідомляє The Telegraph.

Голова уряду ФРН Олаф Шольц відмовляється надсилати Україні потужні крилаті ракети Taurus, що являють собою німецький еквівалент британських Storm Shadows, через побоювання, що вони будуть використані для атаки Кримського мосту.

Канцлер Німеччини протистоїть тиску з боку Британії та України щодо постачання ракет, незважаючи на запевнення Лондона, що вони будуть випущені лише по цілях, схвалених Берліном.

"Шольц особливо стурбований тим, що Київ використає ракети Taurus, щоб поцілити по Керченському мосту, який сполучає Росію з окупованим Кримом", - повідомляє Der Spiegel.

Німецькі лідери раніше заявляли, що ці ракети можуть спричинити німецько-російський конфлікт.

"Київ особливо прагне отримати ракети Taurus, оскільки вони мають більшу дальність, ніж Storm Shadows і французькі SCALP", - додає джерело.

Їхній радіус дії приблизно на 30% більший, ніж у французьких і британських аналогів, що дозволить пілотам завдавати ударів ракетами з більш безпечної відстані і потенційно уникати російських систем ППО.

ЗМІ повідомляють, Шольц нібито стурбований тим, що доставлення ракет Taurus може призвести до прямої конфронтації з Росією, оскільки Німеччині доведеться, зокрема, надати "геодані", щоб допомогти Україні у використанні комплекту.

Тим часом уряд Німеччини відправив до України черговий пакет військової допомоги.

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