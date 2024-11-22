"Орешнік", "Рубіж" та "Кедр": що відомо про нову балістичну зброю РФ

Зранку 21 листопада у Дніпрі пролунали вибухи під час повітряної тривоги через запуск російських ракет.

За повідомленням Командування Повітряних сил ЗСУ, росіяни запустили міжконтинентальну балістичну ракету з Астраханської області. Згодом у телеграм-каналах повідомлялося про те, що це могла бути міжконтинентальна балістична ракета РС-26 "Рубіж". Опісля кремлівський диктатор повідомив, що удар по Дніпру росіяни завдали балістичною ракетою середньої дальності дії під загадковою назвою "Ореншік". Мовляв, це новітня зброя, яку неможливо знищити наявними засобами.

Згодом, 22 листопада керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що насправді система, з якої був удар по Дніпру, називається "Кедр".

Яку зброю могла застувати країна-агресорка проти України, читайте у матеріалі від ТСН.ua

РС-26 "Рубіж" призначена для доставлення ядерних зарядів

У численних ЗМІ ширилася інформація про застосування окупантами саме міжконтинентальною ракетою РС-26 "Рубіж". Про використання нової балістики заявляв і президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.

"Сьогодні була нова російська ракета. Всі характеристики – швидкість, висота – міжконтинентальної балістичної. Зараз тривають експертизи", – наголосив глава держави.

Також читайте Росіяни тиснуть з усіх боків: що відбувається на Курахівському напрямку

Військовий експерт Ігор Романенко розповів у коментарі ТСН.ua, що міжконтинентальна ракета застосовується, зокрема "Рубіж",між континентами, а у даному випадку її запустили з Астраханської області РФ по Дніпру, тому це надзвукова балістична ракета середнього радіусу дії. Також він додав, що це експериментальна ракета, яка у росіян перебуває на доопрацюванні.

Створення РС-26 "Рубіж", як вважається, розпочалось не пізніше 2006 року, йдеться у матеріалі видання Defence Express. Ця розробка мала доволі високий ступінь секретності через те, що порушувала договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

Перший пуск РС-26 був 27 вересня 2011 року, а завершити роботи з її створення вдалось приблизно 2015 року, з планом постачання її на озброєння 2017 року. Але 2018-го вона нібито була виключена з програми озброєння до 2027 року. І зрештою вважалось, що у РФ натомість зосередились на "Іскандер-К".

У липні цього року Кремль погрожував відновити виробництво ракет середньої та малої дальності, під які й підпадає "Рубіж". І вірогідність того, що у РФ почали реалізацію цього рішення, доволі висока. Тим паче, що йдеться не про окрему ракету, а про один з варіантів відомої ракети "Тополь-М".

Вважається, що РС-26 "Рубіж" створена на базі двох ступенів "Тополь-М". І враховуючи те, що "Рубіж" за призначенням – така сама балістична ракета середньої дальності, як і "Піонер", то навряд у РФ пішли б іншим шляхом.

Ракета РС-26 "Рубіж" має стартову вагу у межах 40-50 тонн, а дальність – до 6000 км. Ракета оснащена чотирма роздільними бойовими блоками потужністю 0,3 Мт кожен, аналогічними тим, які використовуються у РС-24 "Ярс". Також вважається, що вона може бути оснащена гіперзвуковим блоком типу "Авангард".

"Успішне" випробування ракетної системи "Орешнік" у Дніпрі

Надвечір, 21 листопада кремлівський диктатор завив, що ціллю ракетного удару був завод "Південмаш" у Дніпрі. Також він повідомив, що для удару застосували балістичну ракету середньої дальності "Ореншік".

Випробування в бойових умовах ракетної системи "Ореншік" Путін назвав відповіддю на "агресивні дії країн НАТО щодо Росії". Він переконаний, що використати далекобійну зброю по території Росії без фахівців країн, де вона була виготовлена, неможливо.

Володимир Путін підкреслив, що сучасні засоби ППО не перехоплюють ракети "Ореншік", і водночас цинічно пообіцяв, що держава-агресорка заздалегідь пропонуватиме мирним жителям в Україні та громадянам інших "дружніх держав" залишити зони можливого ураження.

Експерти видання Defense Express повідомили, що позначення "Ореншік" могло фігурувати в робочій документації ракети, яка тепер відома як РС-26 "Рубеж". Експерти зауважили, що у відкритому доступі немає жодної інформації про російську ракету з позначенням "Ореншік".

Defense Express нагадали, як влітку 2022 року російські пропагандисти розповідали про проєкт далекобійної протикорабельної ракети "Змеевик", а вже через рік згадка про такі ракети зникла з публічного простору. У виданні припускають, що повідомлення про “Змеевик” могли виконувати роль "прикриття" для реальних проєктів РФ зі створення балістичних ракет середньої дальності.

За аналогією з цим випадком, у Defense Express вважають, що позначення "Ореншік" могло фігурувати в робочій документації ракети, яка тепер відома як РС-26 "Рубеж".

Олександр Коваленко, військовий експерт та оглядач групи “Інформаційний спротив”, вважає що для виправдання удару по Дніпру, завданого, ймовірно, міжконтинентальною балістичною ракетою, яка асоціюється з ядерною зброєю, президенту РФ Володимиру Путіну довелося вигадувати випробування "новітньої" ракетної системи “Ореншік", про яку раніше ніхто й ніколи не чув.

Військовий експерт Ігор Романенко розповів, що ракети "Рубіж" та "Ореншік" розроблені на основі прототипів міжконтинентальних важких ракет. "Ореншік" – це більш новіша балістична ракета, над якою російські розробники працювали з десяток років, як і над "Рубежем". Відмінність в тому, що "Рубіж" має лише чотири бойові блоки, а у "Ореншіку", їх шість або ж навіть більше.

Він додає, що ракети "Рубіж" та "Ореншик" до кінця ще не випробувані, фактично це експериментальна надзвукова зброя.

За словами Романенка, експериментальний "Ореншік" передали в ракетний полк російської армії у жовтні цього року, а вже у листопаді вони здійснили бойовий пуск. Як вважає експерт, цієї зброї у ворога може налічуватися не більше десятка, а вартість за одну одиницю становить десятки мільйонів доларів.

Експериментальний ракетний комплекс "Кедр"

Головне управління розвідки повідомило, що удар по Дніпру окупанти завдали ймовірно зі складу ракетного комплексу "Кедр". Там зауважили, що ракета від моменту запуску в Астраханський області долетіла до місця ураження за 15 хвилин. На ракеті було встановлено шість бойових частин. Кожна з них оснащена шістьма суббоєприпасами. Швидкість на кінцевій ділянці траєкторії склала понад 11 Махів.

Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що "Кедр" – це балістична ракета середньої дальності, носій ядерної зброї.

"Ще раз кажу – ракета експериментальна. Ми знали точно, що на жовтень мали зробити два дослідні зразки. Можливо, зробили трошки більше, але це дослідний зразок і ще не серійний виріб, слава Богу", – акцентував Буданов.

До розробки мобільного ракетного комплексу "Кедр" залучили низку підприємств військово-промислового комплексу РФ.

Випробування ракетного комплексу "Кедр" проходили на "4-му державному центральному міжвидовому полігоні Росії" (місто Капустин Яр, Астраханська обл.) у жовтні 2023-го та червні 2024 року. Варто зауважити, що цей полігон створили 1946 року для випробувань перших радянських балістичних ракет. Капустин Яр традиційно і досі використовується для випробувань різних ракет, включно зі стратегічною балістикою.

Нова балістика росіян – чергова модернізація радянської спадщини

Експерти Defense Express вважають, що російські ракети "Кедр", "Рубеж" та "Ореншік" є ймовірною концепцією, яка вперше у СРСР була відпрацьована на "Темп-2С", "Піонер" та "Скорость"

Після удару у Дніпрі, з’явилася у ЗМІ інформація про застосування ракети РС-26 "Рубіж". Потім з кремлівського бункера пролунала назва "Ореншік". У Пентагоні повідомили, що це ракета на базі РС-26 "Рубеж", але вже середньої дальності. У п’ятницю, 22 листопада ГУР повідомили що це був ракетний комплекс "Кедр".

Як підкреслюють Defense Express, на все це наклалось питання класифікації цієї ракети, як міжконтинентальної чи середньої дальності. Там зауважили, що інформація по дану зброю або обмежена, або відсутня.

Експерти зауважили, що немає жодного фото РС-26 "Рубеж", та фото ракет на його базі. Про "Ореншік" ніколи не згадувалось зовсім. А про "Кедр" є лише інформація про наявність плану розробки ракети нового покоління та нібито початок дослідно-конструкторської роботи у 2023 році.

У виданні зауважили, що справа може полягати в тому, що всі розробки зброї такого класу тривають дуже довго. Як один з прикладів Defense Express навели розробку міжконтинентальної балістичної твердопаливної ракети для підводних човнів "Булава". Ймовірно вона базувалась на радянських концептах, то лише від офіційного старту робіт у 1998 році до першого запуску у 2005 році пройшло сім років. А для того, як досягти надійності знадобилось ще п'ять років, бо більш-менш без аварій ракета почала літати лише з 2010 року. Тобто мова йде про 12 років.

У ГУР зазначили, що "Кедр" випробовувався на полігоні "Капустин Яр" ще у жовтні 2023 та у червні 2024 року. І тоді виходить, що вже третій запуск був вже умовно бойовим. А це прямо говорить про те, що це не зовсім нова ракета. Бо така впевненість у результаті можлива лише через використання відпрацьованих рішень.

Експерти також зауважили, що один із розробників «Кедра», а саме "Московский Институт Теплотехники" відповідає за розробку всіх російських твердопаливних ракет середньої та міжконтинентальної дальності ще з часів СРСР: "Темп-С", "Темп-2С", "Піонер", "Тополь", "Ярс" та вже загаданих "Булава" та "Рібеж".

У виданні припустили що «Кедр" є загальною назвою нової системи, яка є еволюційним розвитком "Ярса". За рахунок комбінацій наявних ступенів та блоків від нього можливо, зібрати міжконтинентальну ракету, ракету середньої дальності з легким бойовим блоком на 5,5 тисяч км і з важким блоком на меншу дальність. І цілком можливо, що якраз цим варіантом і завдали удар по Дніпру.

Експерти Defense Express припустили що "Кедр", "Рубіж" та "Ореншік" є не новою розробкою росіян, а лише чергова модернізація радянської спадщини за концепцією, яка вперше була відпрацьована на "Тополь", "Піонер" та "Скорость".

Нагадаємо, після того, як президент України Володимир Зеленський повідомив, що одна з ракет, якою вдарила путінська армія (по Дніпру – Ред.), мала характеристики міжконтинентальної балістичної, стало відомо, що у путінської армії на складах приблизно понад 500 одиниць такого озброєння.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.