"Орки - це не люди, їм потрібна лише печера": Гайдай про те, як армія РФ воює з лікарнями та пральними машинами

"Орки - це не люди, їм потрібна лише печера": Гайдай про те, як армія РФ воює з лікарнями та пральними машинами

Очільник Луганської ОДА пояснив, чому ворог накопичує усю техніку на кордонах Луганської, Донецької областей

Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай розповів у інтерв'ю про тактику окупантів та виживання лікарень попри все.

"Усі лікарні обстріляні, але Лисичанська і Сєвєродонецька працюють. Навіть із пробитими дахами, навіть із пробитими деякими стінами, але все одно працюють", – сказав Гайдай.

За його словами, ворогу потрібна територія.

"Орки – це ж не люди. Щоб вони не казали, їм не потрібні люди, їм не потрібні лікарні. Їм потрібна печера якась і все, більше нічого не потрібно. Якщо вони з Бучі вивозили пральні машини, про що далі говорити? (...) Увесь світ уже побачив армію "російської педерації". Але після Чорнобаївки їм все одно потрібно для свого населення тієї рашистської території якась перемога. Ні, вони, звісно, можуть своїм розповідати, як Північна Корея, про те, що вони висадили космонавтів на Сонце і виграли чемпіонат світу з футболу з рахунком 24:0 у Бразилії. Це абсолютно нормально. Я думаю, що через декілька років так і буде, бо вони закриті від усього світу. Їм усе одно, що брехати", - додав він.

Гайдай відмітив, що окупантам хоч якась перемога потрібна. Тому їм потрібно вийти на географічні кордони Луганської, Донецької областей, тому вони і накопичують тут усю техніку, щоб прорвати лінію оборони і вийти на ті географічні кордони.

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