Озброєння, якого найбільше не вистачає ЗСУ: Черник вказав на найгострішу проблему

Ця війна на 90% є війною артилерії.

Українська армія має гостру потребу в озброєнні, а саме, артилерії та дронах.

Про це повідомив військовий аналітик, полковник Петро Черник в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

"Артилерія, артилерія і ще раз артилерія. Війна на 90% є війною артилерії. Це найгостріше питання, котре стояло, стоїть і ще якийсь час буде стояти", – зазначив Черник.

Він також нагадав, скільки снарядів противник може виробляти на місяць.

"Я вже згадав цифру у 50 тисяч снарядів американських на місяць... противник може виробляти 125 тисяч на місяць – у 2,5 рази більше і цей паритет поки що непорушний", – повідомив він.

За його словами, Україна переможе виключно "за рахунок точності покладання цілей".

"Ну, і звичайно якомога більше дронів-камікадзе. Вони показали свою просто неймовірну корисність. На мій погляд, восьма військово-технічна революція на марші", – зазначив Черник.

Нагадаємо, ЗСУ наступають на двох напрямках та просунулися південніше Роботиного. Про це повідомив Генштаб.

Тим часом президент Володимир Зеленський пояснив, чому Росія вдарила ракетами по ринку в Костянтинівці.

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