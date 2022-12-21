Пакет військової допомоги від США: з’явився повний перелік озброєння і техніки

Йдеться про пакет допомоги на 1,85 млрд дол., з яких 1 млрд затвердив Байден, а решту – Пентагон.

Окрім системи Patriot, до нового пакета військової допомоги Україні від США на 1,85 млрд дол. увійдуть боєприпаси для HIMARS, снаряди для артилерії та багато іншого.

Список озброєння опублікувала американська журналістка Лара Селігман.

Так, окрім ЗРК Patriot, Україна отримає в межах 1 млрд дол., затверджених указом президента США Джо Байдена:

боєприпаси для HIMARS;

500 високоточних артснарядів 155 мм;

10 мінометів 120 мм і 10 тисяч снарядів до них;

по 10 мінометів 60 і 82 мм;

37 авто із захистом від мін Cougar;

120 броньовиків HMMWV;

6 броньованих ваговозів;

ракети HARM;

високоточне авіаційне озброєння;

понад 2700 одиниць гранатометів і стрілецької зброї;

протипіхотні боєприпаси Claymore;

підривні боєприпаси;

засоби й приціли нічного бачення;

тактичні захищені засоби зв’язку;

броня.

Зауважимо, що Пентагон у межах ініціативи Ukraine Security Assistance Initiative виділяє Україні додаткових 850 млн дол. Тож у межах цього пакета допомоги держава отримає:

45 тисяч артснарядів 152 мм;

20 тисяч артснарядів 122 мм;

50 тисяч снарядів 122 мм для систем "Град";

100 тисяч танкових снарядів 125 мм;

термінали супутникового зв’язку SATCOM;

фінансування для навчання та підтримання в бойовому стані обладнання.

Нагадаємо, 21 грудня Білий дім оголосив про виділення Україні військової допомоги на суму в 1 млрд дол., до якої увійшов ЗРК Patriot. Держсекретар США уточнив, що загальний обсяг допомоги для Києва від США становитиме 1,85 млрд дол.

За даними ЗМІ, президент України Володимир Зеленський під час візиту до Вашингтона 21 грудня спробує переконати президента США Джо Байдена надати Києву ракети ATACMS із дальністю понад 300 км.

Візит Зеленського до США: перші деталі від ТСН

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