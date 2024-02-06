"Палилися в районі Кринок та Авдіївки": ЗСУ встановили рекорд зі знищення російських БТР — Коваленко (фото)

Загалом від 2022 року було верифіковано знищення 43 БТР-82АТ.

Протягом січня 2024 року було верифіковано знищення 10 російських бойових броньованих машин БТР-82АТ. У грудні 2023 року підбили два таких БТР. Загалом дані БТР-82АТ знищувалися з 2022-го в одиничних примірниках на місяць, але в січні 2024 року був встановлений рекорд.

Про це написав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у своєму Telegram-каналі.

За даними Коваленка, БТР-82АТ був уперше представлений на форумі "Армія-2019".

ЗСУ встановили рекорд зі знищення російських БТР Фото: Коваленко

"Він тоді відразу ж привернув мою увагу, оскільки копіював концепцію БТР-4 щодо підвищення виживання машини, за допомогою встановлення посилених броне-панелей та протикумулятивних ґрат, які російські "експерти" висміювали з 2014-го", — зазначив експерт.

ЗСУ встановили рекорд зі знищення російських БТР Фото: Коваленко

Він додав, що БТР-82АТ — це приклад того, як російський ВПК не зміг подужати розвиток та відродження проєкту БТР-87.

"Тому навісили на БТР-82 додаткові бронелісти, які за ідеєю повинні тримати 12,7х108-мм, поставили комбінований двоканальний приціл. з вертикальною стабілізацією та лазерним далекоміром і залишилися всім задоволені", — пояснив Коваленко.

ЗСУ встановили рекорд зі знищення російських БТР Фото: Коваленко

Окремо він зазначив, що в умовах повномасштабної війни та гострої необхідності посилених ББМ, російський оборонно-промисловий комплекс лише зараз став демонструвати постачання у війська щось схоже на дрібносерійне виробництво комплектів аналогічних 675-СБ3КДЗ як для БМП-2, так і для БТР-82.

"Також зверну увагу, що БТР-82АТ в основному палилися в районі Кринок та Авдіївки. Саме на ці напрямки РВВ кидають ці, мабуть, поки що найбільш броньовані БТРи, що теж важливо для загального розуміння ситуації", — пояснив Коваленко.

Нагадаємо, експерти порівняли нинішні втрати російської техніки на фронті із 2022-2023 роками та зазначили, що вони значно зросли. А це свідчить про те, що уже через 6 місяців у росіян може закінчитися бойова техніка.

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