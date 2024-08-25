"Паляниця" чи "Шахед": експерти назвали переваги і недоліки українського далекобійного ракето-дрона

Одною з головних переваг нового українського далекобійного ракето-дрона "Паляниця" є швидкість. Проте існують також й інші плюси і мінуси цією зброї. Військовий експерт порівняв ракето-дрон із класичними гвинтовими "Shahed-136".

Про це йшлося у матеріалі DEFENSE EXPRESS.

Після офіційного повідомлення про існування нового українського далекобійного ракето-дрона "Паляниця", який має дальність близько 750 км, експерти видання надаи перелік переваг та недоліків подібних БпЛА у порівнянні із класичними гвинтовими "Шахедами".

Фото: DEFENSE EXPRESS

Що таке ракето-дрон

Насправді "Паляниця" – реактивний дрон, адже він оснащений турбореактивним двигуном. А для того, щоб бути ракето-дроном, то "Паляниця" повинна мати рідинно- чи твердопаливний ракетний двиугн як, наприклад, балістична ракета.

"А головною причиною встановлення реактивних двигунів у БпЛА є, в першу чергу, бажання отримати більшу швидкість. Якщо 100-200 км/год це стандартний показник для гвинтового дрона, то 400-500 км/год чи навіть 800-900 км/год для реактивного цілком досяжні. А більша швидкість - більш ефективне проходження скрізь зенітний вогонь з кулеметів та зенітних установок, якими керує людина. Водночас вона ніяк не допоможе від повноцінних ЗРК", – йдеться у характеристиці "Паляниці".

Щодо швидкості, то це насправді не основна перевага реактивних двигунів, кажуть фахівці. Бо вони мають значно вигідніше співвідношення маси до тяги. Тобто реактивний двигун займає менше місця, що важливо для ракети чи дрона, бо це впливає на корисне навантаження та загальні розміри, а з нею й на малопомітність, що вже на пряму пов'язано з проходженням ППО.

Новітній український дрон-ракета "Паляниця" / Фото: t.me

Реактивні двигуни мають свої недоліки

Основним з мінусів є вартість.

"Вони (реактивні двигуни – ред.) дорожчі за звичайні двигуни внутрішнього згорання. Також більша швидкість означає те, що вимоги до всієї конструкції дрона зростають з точки зору надійності та міцності матеріалів. Грубо кажучи дрон з пропелером можна зібрати із водопровідних труб, реактивний - ні. Більша вартість потребує більшої надійності, що тягне за собою використання більш довершених систем, зокрема навігаційних. А все це разом остаточно призводить до питання у чому різниця між далекобійним реактивним дроном-камікадзе та крилатою ракетою", – зазначають експерти.

Водночас для України наразі питання класифікації того чи іншого озброєння навряд має значення, заначили автори аналізу. І "Паляниця" передусім, презентувалась як засіб для ударів по російських аеродромах, а це означає, що питання підлітного часу та ваги бойової частини можуть бути ключовими.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів деталі про роботу української ракети-дрону "Паляниця". За його словами, "Паляниця" – це новий метод відплати агресорам.

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