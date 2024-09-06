Партнери допомагають Україні створити заміну С-300: заява голови Пентагону

США та кілька європейських компаній співпрацюють з Україною щодо створення заміни ЗРК класу "земля-повітря" С-300 і ракети класу "повітря-повітря" Р-27.

Про це міністр оборони США Ллойд Остін заявив на початку засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Остін зазначив, що союзники разом з національними директорами з питань озброєнь нарощують можливості промислових баз для задоволення потреб України і підтримки необхідних постачань на майбутнє.

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"Але Україна повинна збільшувати власне оборонне виробництво для її довготермінової безпеки", – наголосив голова Пентагону, додавши, що багато учасників формату "Рамштайн" підтримують ці зусилля.

Так, кілька тижнів тому Данія зобов'язалась виділити 150 млн дол. на закупівлю озброєнь в українських виробників. Водночас США та кілька компаній з Європи співпрацюють з Україною щодо створення заміни зенітно-ракетної системи класу "земля-повітря" С-300 і ракети класу "повітря-повітря" Р-27.

"Сполучені Штати також виділили понад 200 мільйонів доларів для закупівлі критичних компонентів, аби дати змогу Україні виробляти безпілотні літальні апарати і системи радіоелектронної боротьби, які вона настільки ефективно розгортає. Наші директори з питань озброєнь працюють в установленому порядку з коаліціями спроможностей для задоволення цих потреб і прискорення постачань", – розповів Остін.

Нагадаємо, також на "Рамштайні" Остін анонсував, що президент США Джо Байден оголосить про новий пакет військової допомоги для України у розмірі 250 млн дол.

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