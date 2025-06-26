- Дата публікації
-
- Категорія
- Зброя
- Кількість переглядів
- 1241
- Час на прочитання
- 1 хв
Patriot для України: коли США можуть передати системи ППО — експерт
Рішення Вашингтона залежить від того, як розвиватиметься ситуація на Близькому Сході.
Україна може отримати від США системи протиповітряної оборони Patriot, якщо Іран більше не загрожуватиме Ізраїлю та американським базам на Близькому Сході.
Таку думку висловив директор з комунікацій при Українському конгресовому комітеті Америки Андрій Добрянський в ефірі телеканалу «Київ24».
«Думаю, головне, чи триватимуть акції Ірану проти союзників, проти американських баз на Близькому Сході, бо ми знаємо, як активно „Патріоти“ там використовувалися», — сказав він.
За словами Андрія Добрянського, якщо ситуація в Ірані затягнеться, отримання Україною цих систем протиповітряної оборони буде малоймовірним.
Водночас він наголосив, що раніше президент США Дональд Трамп взагалі не озвучував думок про можливість передавання Patriot для України.
Нагадаємо, після саміту НАТО в Гаазі Дональд Трамп заявив, що готовий розглянути постачання Україні додаткових систем протиповітряної оборони Patriot.