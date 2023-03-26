Пентагон: "Немає ознак того, що Росія планує застосувати ядерну зброю"

У США не бачать жодних підстав коригувати стратегічну ядерну позицію.

Міністерство оборони США заявило, що ознак підготовки Росії до застосування ядерної зброї немає.

Про це йдеться у реакції Пентагону на оголошення Москви про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі, передає Reuters.

"Ми бачили повідомлення про оголошення Росії і продовжуватимемо стежити за цією ситуацією", - йдеться у заяві пресслужби Пентагону.

Також у міністерстві повідомили, що не бачать жодних підстав коригувати стратегічну ядерну позицію, а також жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю.

"Ми залишаємося відданими колективній обороні альянсу НАТО", - додали у Пентагоні.

Раніше йшлося про заклик України щодо реакції Групи G7 та Європейського Союзу на розміщення ядерної зброї у РБ.

Також Берлін розкритикував рішення Путіна про розміщення "ядерки" в Білорусі.

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