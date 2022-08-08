Пентагон оголосив про надання Україні додаткової допомоги в галузі безпеки: що містить новий пакет

Новий пакет допомоги включає додаткові боєприпаси для HIMARS та 75 000 снарядів калібром 155-мм. Також Пентагон передає Україні 1000 комплексів Javelin, сотні протитанкових систем АТ4 та 50 броньованих медичних машин.

Пентагон оголосив про надання Україні додаткової допомоги в галузі безпеки у розмірі $1 млрд.

Про це йдеться на офіційному сайті штаб-квартири Міністерства оборони США.

"Сьогодні (8 серпня - ред.) Міністерство оборони оголошує про санкціонування президентського скорочення військ допомоги на безпеку в розмірі до 1 мільярда доларів США, щоби забезпечити термінові потреби України в безпеці та захисті", - йдеться у повідомленні.

Також зазначено, що цей пакет "передбачає значну кількість додаткових боєприпасів, зброї та обладнання - види, які український народ так ефективно використовує для захисту своєї країни".

Пакет містить:

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

75 000 снарядів 155-мм артилерії;

20 120-мм мінометних систем і 20 000 снарядів до 120-мм мінометів;

боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних систем (NASAMS);

1000 Javelin і сотні протитанкових систем AT4;

50 БМП;

протипіхотні боєприпаси Claymore;

вибухові речовини C-4, підривні боєприпаси та обладнання для підриву;

медичне приладдя, включаючи аптечки першої допомоги, перев'язувальні матеріали, монітори та інше обладнання.

Як повідомлялося, російські окупанти поширили інформацію, що нібито їм вдалося знищити кілька американських реактивних систем залпового вогню HIMARS. Зокрема фейк про це активно поширював міністр оборони країни-агресорки Росії Сергій Шойгу. Втім, у Пентагоні спростувують його заяви про знищення шести HIMARS.

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