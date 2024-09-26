Пентагон оголосив, що увійшло до нового пакету допомоги США

Допомога передбачає додаткові ППО, безпілотні авіаційні системи та боєприпаси класу "повітря-земля".
Пентагон оприлюднив перелік озброєння, яке містить новий пакет допомоги Україні.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони США.
Пакет безпекової допомоги Україні передбачає виділення додаткових 2,4 млрд доларів в межах Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), що забезпечить державу додатковими засобами протиповітряної оборони, безпілотними авіаційними системами та боєприпасами класу "повітря-земля", а також зміцнить оборонно-промислову базу України та забезпечить потреби в її обслуговуванні та підтримці.
Що містить пакет допомоги від США
- боєприпаси та підтримка українських систем протиповітряної оборони;
- боєприпаси класу «повітря-земля»;
- БПЛА та компоненти для підтримки українського виробництва БПЛА;
- обладнання для боротьби з БПЛА;
- безпілотні надводні судна;
- засоби захищеного зв’язку;
- обладнання та матеріально-технічні засоби для підтримки українського виробництва боєприпасів;
- запасні частини, а також інше допоміжне обладнання.
Нагадаємо, у Білому домі 26 вересня розпочалася зустріч президентів України та США Володимира Зеленського і Джо Байдена.
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