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Пентагон оголосив, що увійшло до нового пакету допомоги США

Пентагон оголосив, що увійшло до нового пакету допомоги США

Пентагон оприлюднив перелік озброєння для України / Фото: Associated Press

Допомога передбачає додаткові ППО, безпілотні авіаційні системи та боєприпаси класу "повітря-земля".

Пентагон оприлюднив перелік озброєння, яке містить новий пакет допомоги Україні.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони США.

Пакет безпекової допомоги Україні передбачає виділення додаткових 2,4 млрд доларів в межах Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), що забезпечить державу додатковими засобами протиповітряної оборони, безпілотними авіаційними системами та боєприпасами класу "повітря-земля", а також зміцнить оборонно-промислову базу України та забезпечить потреби в її обслуговуванні та підтримці.

Що містить пакет допомоги від США 

  • боєприпаси та підтримка українських систем протиповітряної оборони;
  • боєприпаси класу «повітря-земля»;
  • БПЛА та компоненти для підтримки українського виробництва БПЛА;
  • обладнання для боротьби з БПЛА;
  • безпілотні надводні судна;
  • засоби захищеного зв’язку;
  • обладнання та матеріально-технічні засоби для підтримки українського виробництва боєприпасів;
  • запасні частини, а також інше допоміжне обладнання.

Нагадаємо, у Білому домі 26 вересня розпочалася зустріч президентів України та США Володимира Зеленського і Джо Байдена.

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