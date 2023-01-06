Пентагон опублікував повний вміст пакету військової допомоги: яку зброю і техніку отримає Україна

Міноборони США опублікувало повний вміст нового пакету військової допомоги для України в розмірі 3,075 млрд дол.

Про це йдеться в заяві на сайті Пентагону.

Там уточнили, що це включає дозвіл на використання президентом США безпекової допомоги, яка оцінюється в розмірі 2,85 млрд дол. для задоволення критичних потреб України в сфері безпеки та оборони, а також оголошення Держдепартаменту про виділення 225 млн дол. іноземного військового фінансування для сприяння довгостроковому потенціалу та модернізації української армії.

До нового пакета військової допомоги для України увійшли:

50 бойових машин піхоти Bradley з 500 протитанковими ракетами TOW і 250 000 набоями калібру 25 мм;

з 500 протитанковими ракетами TOW і 250 000 набоями калібру 25 мм; 100 бронетранспортерів M113;

55 протимінних транспортних засобів із засідкою (MRAP);

138 багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV);

18 155-мм самохідних гаубиць і 18 машин забезпечення боєприпасами;

70 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм;

500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;

1200 155-мм снарядів дистанційної протиброньової мінної системи (RAAM);

36 105-мм буксируваних гаубиць і 95 000 105-мм артилерійських снарядів;

10 000 мінометних снарядів калібру 120 мм;

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

ракети ППО РІМ-7;

4000 авіаційних ракет Zuni;

приблизно 2000 протитанкових ракет;

снайперські гвинтівки, кулемети та набої до гранатометів і стрілецької зброї;

протипіхотні боєприпаси Claymore;

прилади нічного бачення та оптика;

запчастини та інше польове обладнання.

Нагадаємо, 6 січня у США оголосили про рекордний пакет військової допомоги для України на майже 3 млрд дол. Зокрема, спершу зазначалося, що ЗСУ отримають "вбивцю танків" БМП Bradley.

Після цього президент України Володимир Зеленський подякував за потужний пакет оборонної допомоги президенту США Джо Байдену, конгресменам та всьому народу.

Додамо, що у першому кварталі 2023 року Німеччина пообіцяла передати Україні близько 40 БМП Marder та одну систему ППО Patriot.

США виділили рекордний пакет допомоги Україні: що він містить

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