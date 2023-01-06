Пентагон опублікував повний вміст пакету військової допомоги: яку зброю і техніку отримає Україна

Зокрема, ЗСУ отримають 50 БМП Bradley разом з 500 протитанковими ракетами TOW і 250 тис. набоїв калібру 25 мм.
Міноборони США опублікувало повний вміст нового пакету військової допомоги для України в розмірі 3,075 млрд дол.
Про це йдеться в заяві на сайті Пентагону.
Там уточнили, що це включає дозвіл на використання президентом США безпекової допомоги, яка оцінюється в розмірі 2,85 млрд дол. для задоволення критичних потреб України в сфері безпеки та оборони, а також оголошення Держдепартаменту про виділення 225 млн дол. іноземного військового фінансування для сприяння довгостроковому потенціалу та модернізації української армії.
До нового пакета військової допомоги для України увійшли:
- 50 бойових машин піхоти Bradley з 500 протитанковими ракетами TOW і 250 000 набоями калібру 25 мм;
- 100 бронетранспортерів M113;
- 55 протимінних транспортних засобів із засідкою (MRAP);
- 138 багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV);
- 18 155-мм самохідних гаубиць і 18 машин забезпечення боєприпасами;
- 70 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм;
- 500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;
- 1200 155-мм снарядів дистанційної протиброньової мінної системи (RAAM);
- 36 105-мм буксируваних гаубиць і 95 000 105-мм артилерійських снарядів;
- 10 000 мінометних снарядів калібру 120 мм;
- додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
- ракети ППО РІМ-7;
- 4000 авіаційних ракет Zuni;
- приблизно 2000 протитанкових ракет;
- снайперські гвинтівки, кулемети та набої до гранатометів і стрілецької зброї;
- протипіхотні боєприпаси Claymore;
- прилади нічного бачення та оптика;
- запчастини та інше польове обладнання.
Нагадаємо, 6 січня у США оголосили про рекордний пакет військової допомоги для України на майже 3 млрд дол. Зокрема, спершу зазначалося, що ЗСУ отримають "вбивцю танків" БМП Bradley.
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