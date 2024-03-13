Пентагон передасть Україні ракети ATACMS дальністю понад 290 км за однієї умови – WSJ

Зараз Міноборони США відкрите для передавання таких ATACMS більшої дальності.

Пентагон передасть Україні військову допомогу, а саме, ракети ATACMS дальністю понад 290 км, якщо це схвалить президент США Джо Байден.

Про це йдеться у повідомленні The Wall Street Journal.

"Зараз Міноборони США відкрите для передавання таких ATACMS більшої дальності, оскільки тепер військові США можуть використовувати ракети наступного покоління Precision Strike Missile", – пише The Wall Street Journal.

Раніше представники Пентагону наполягали на тому, що Збройні сили США повинні зберегти всі свої ATACMS для задоволення власних військових потреб.

Водночас поки не кажуть, чи схвалить передавання ATACMS більшої дальності, ніж Україна вже отримувала, президент США Джо Байден.

Нагадаємо, напередодні США оголосили про надання Україні пакета безпекової допомоги на суму 300 млн доларів (першого 2024 року) на тлі блокування додаткового фінансування в американському Конгресі. Президент США Джо Байден прокоментував виділення Україні такого пакету. На його думку, "цього недостатньо".

За даними ЗМІ, до нього увійдуть далекобійні ракети ATACMS дальністю до 160 кілометрів.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.