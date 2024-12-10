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Пентагон повідомив про перше успішне тестове перехоплення балістичної ракети

Пентагон повідомив про перше успішне тестове перехоплення балістичної ракети

Успішне тестове перехоплення балістичної ракети - Пентагон / Фото: Associated Press

Агентство протиракетної оборони США вперше успішно перехопило балістичну ракету середньої дальності з повітря під час випробування поблизу Гуаму.

Балістичну ракету середньої дальності було успішно перехоплено поблизу узбережжя острова Гуам — найбільшого з Маріанських островів у західній частині Тихого океану, що є територією США.

Про це повідомили у Пентагоні, повідомляє Reuters.

Там зазначили, що Гуам є стратегічним військовим форпостом, який розташований ближче до Китаю, ніж до Гаваїв, а випробування "стало важливою віхою в розвитку його обороноздатності.

"Він відіграє вирішальну роль у збереженні присутності США в регіоні та стримуванні потенційних супротивників", — повідомили в Пентагоні.

Під час випробувань система Aegis Guam, об'єднана з новим радаром AN/TPY-6 і системою вертикального запуску, здійснила пуск ракети Standard Missile-3 Block IIA.

Ракета, вироблена компанією RTX Corp (RTX.N), успішно перехопила запущену з повітря ціль — балістичну ракету середньої дальності біля узбережжя поблизу бази ВПС Андерсен (військова база Військово-Повітряних сил США, розташована за 6,5 км на північний схід від містечка Йіго на острові Гуам).

Нагадаємо, військовий експерт Михайло Жирохов попередив, що окупанти перекинуть свої літаки і вертольоти з Сирії в Україну. Більшість авіації РФ являє собою винищувачі-бомбардувальники Су-34.

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