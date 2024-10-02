Пентагон зосередиться на захисті від малих дронів після поштовху з Replicator

Програма Replicator покликана стрімко збільшити кількість дронів в американській армії і акцентуватися на дешевих масових зразках.

Керівництво Міноборони США оголосило, що друга ітерація ініціативи Пентагону Replicator Rapid Fieling буде зосереджена на протидії малим безпілотникам. У планах – вимагати кошти для цієї програми у бюджеті на 2026 фінансовий рік.

Про це пише видання Defense News.

У записці для вищого керівництва Пентагону минулого тижня міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про "протидію малим безпілотним авіаційним системам" або C-SUAS як сферу уваги Replicator 2. Його рішення було ухвалене після місячного аналізу, під час якого розглядалося, які прогалини в можливостях можна найкраще усунути за допомогою ініціативи швидкого розміщення.

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"Replicator 2 вирішуватиме першочергове завдання у протидії загрозі, яку створюють невеликі авіаційні системи без екіпажу для наших найважливіших об’єктів і зосередження сил", – вказав Остін записці, яка була опублікована 30 вересня.

"Я очікую, що Replicator 2 запровадить значно покращений захист від C-sUAS для критичних активів протягом 24 місяців після того, як Конгрес затвердить фінансування", – додав очільник Пентагону.

Ціль Replicator, підтримана заступником міністра оборони Кетлін Гікс, полягає в тому, щоб створити новий шлях для Пентагону у придбанні та масштабуванні вкрай необхідних можливостей у стисліші терміни.

Перше випробування цього шляху, Replicator 1, зосереджується на доставці тисяч недорогих дронів до наступного літа. Протягом 2024 і 2025 фінансових років Міноборони планує витратити на ці заходи загалом 1 млрд дол., використовуючи кошти з різних джерел.

Коли керівники Міноборони почали влітку обговорювати, що робити у програмі Replicator 2, вони зосередилися на можливостях, які б вирішували найближчі оперативні потреби та мали б принести користь від підтримки старшого керівника, сказала Гікс у червні. Відповідно до записки Остіна, необхідність захисту від зростальних загроз, які становлять ворожі безпілотники, відповідає вимогам.

У статті зазначається, що ворожі дрони є серйозним викликом для США та їхніх союзників, і безпілотники активно брали участь у війні в Україні та конфлікті на Близькому Сході. Від осені 2023 року підтримувані Іраном угруповання використовували дрони, безекіпажні надводні кораблі та протикорабельні балістичні апарати, щоб здійснити десятки атак на кораблі США, союзників і комерційні судна у Червоному морі. Інциденти порушили світову торгівлю на ключових водних шляхах і вбили трьох торгових моряків.

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Представники Пентагону заявили, що департамент використовує багатошаровий підхід до захисту від ворожих безпілотників, тобто США використовуватимуть низку можливостей для виведення з ладу цих систем – від засобів електронної боротьби до кінетичної зброї. Військові служби мають низку поточних програм із розробки цих систем.

На чолі з підрозділом оборонних інновацій програма Replicator 2 використовуватиме ці зусилля, щоб допомогти службам швидше та в більшій кількості використовувати засоби протидії безпілотникам.

"Я впевнений, що ініціатива Replicator доповнить і просуне значну роботу C-sUAS, яка вже триває в Міністерстві оборони. Очікується, що Replicator 2 допоможе в подоланні проблем, з якими ми стикаємося у галузях виробничих потужностей, технологічних інновацій, влади, політики, архітектури відкритої системи та системної інтеграції, а також структури сил", – розповів Остін.

До слова, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що до кінця 2024 року в країні буде виготовлено 1,5 млн дронів.

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