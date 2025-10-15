Очільник Пентагону Піт Гегсет / © Associated Press

Міністерство війни США уже розробило плани продажу або передавання ракет Tomahawk, якщо президент Дональд Трамп ухвалить відповідне рішення.

Про це повідомило в середу, 15 жовтня, видання The New York Times.

Авторитетне американське видання зазначило, що постачання цієї зброї буде пов’язане з величезними труднощами насамперед тому, що Україна не має морських або наземних пускових установок, необхідних для запуску ракет.

«Україні знадобиться пускова установка армії США під назвою „Тифон“ для запуску ракет „Томагавк“, що, за словами військових чиновників, наблизить Сполучені Штати до прямої конфронтації з Росією», — йдеться у статті.

Також незрозуміло, скільки саме ракет Tomahawk можуть надати Сполучені Штати та який вплив на війну матиме їх обмежена кількість.

У виданні нагадали, що у вівторок, 14 жовтня, президент Трамп припустив, що може дозволити продаж Україні ракет Tomahawk американського виробництва, що дасть Києву можливість завдавати ударів далекої дальності вглиб Росії.

Маючи дальність польоту понад 1000 миль (тобто понад 1600 км), ракети Tomahawk можуть досягати більш ніж у п’ять разів далі, ніж армійські тактичні ракетні системи, які передавали США за президентства Джо Байдена 2023 року.

Протягом місяців Дональд Трамп сигналізував про те, що він дедалі більше схильний постачати зброю Україні. У серпні він написав у соцмережах, що Україна схожа на спортивну команду, якій заважають грати в атаці.

«Це як чудова спортивна команда, яка має фантастичний захист, але їй не дозволяють грати в атаці. Немає жодних шансів на перемогу! Те саме відбувається з Україною та Росією», — написав він.

Нагадаємо, у штаб-квартирі НАТО вважають, що можливе постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk не стане вирішальним фактором, який переламає перебіг війни, але безумовно матиме вплив на полі бою.