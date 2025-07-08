Пентагон відправляє Україні додаткову зброю за вказівкою Трампа

Пентагон / © Associated Press

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Після заяв президента США Дональда Трампа про те, що Вашингтон надасть Україні додаткову зброю для захисту від російських загарбників, у Пентагоні повідомили, що вже розпочали виконання доручення.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони США.

«За дорученням президента Трампа Міністерство оборони надсилає додаткове оборонне озброєння до України, щоб забезпечити можливість українців захищати себе, поки ми працюємо над встановленням тривалого миру та припиненням кровопролиття», — йдеться у повідомленні від імені речника відомства Шона Парнелла.

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Крім того, у Міноборони США заявили, що система оцінки постачання зброї по всьому світу, яка використовується президентом США, залишається чинною та є ключовою складовою оборонної стратегії «Америка передусім».

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп оголосив, що Сполучені Штати відновлять постачання зброї українським силам оборони.

Ми раніше інформували, що прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт спростувала припущення, що президент Дональд Трамп особисто віддав наказ про призупинення військової допомоги Україні.