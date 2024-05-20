Передають інформацію про повітряні цілі ППО: у Джанкої розвідка виявила станції радіолокації ворога

Також біля РЛС розвідники побачили і вагони, які є місцем розташування особового складу, і швидше за все, невеликої ремонтної бази для перерахованих РЛС.

У тимчасово окупованому Криму під час розвідки агент партизанського руху "Атеш" виявив станції радіолокації "Противник-ГЕ", "Небо-У" і "П-18", що розташовано на сході від Джанкоя. Ці станції виявляють повітряні цілі та передають інформацію на системи ППО, які прикриває округ, а також аеродром.

Про це повідомив партизанський рух "Атеш".

Партизани повідомили і точні координати станцій.

Станції радіолокації в Криму Фото: Атеш

Поблизу РЛС розташовано і вагони, що є місцем для особового складу, і, швидше за все, невеликої ремонтної бази для перерахованих РЛС.

Станції радіолокації в Криму Фото: Атеш

Нагадаємо, раніше партизани "Атеш" надали інформацію про шалені втрати РФ на Харківщині. Стало відомо, що не останню роль у цьому відіграють сутички між лінійними підрозділами збройних сил Росії та загонами "Шторм-Z".

Станції радіолокації в Криму Фото: Атеш

"Керувати колишніми ув'язненими не всім командирам під силу, навіть тим, хто має багатий військовий досвід", – додали в русі.

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