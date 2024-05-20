Передають інформацію про повітряні цілі ППО: у Джанкої розвідка виявила станції радіолокації ворога

Також біля РЛС розвідники побачили і вагони, які є місцем розташування особового складу, і швидше за все, невеликої ремонтної бази для перерахованих РЛС.
У тимчасово окупованому Криму під час розвідки агент партизанського руху "Атеш" виявив станції радіолокації "Противник-ГЕ", "Небо-У" і "П-18", що розташовано на сході від Джанкоя. Ці станції виявляють повітряні цілі та передають інформацію на системи ППО, які прикриває округ, а також аеродром.
Про це повідомив партизанський рух "Атеш".
Партизани повідомили і точні координати станцій.
Поблизу РЛС розташовано і вагони, що є місцем для особового складу, і, швидше за все, невеликої ремонтної бази для перерахованих РЛС.
Нагадаємо, раніше партизани "Атеш" надали інформацію про шалені втрати РФ на Харківщині. Стало відомо, що не останню роль у цьому відіграють сутички між лінійними підрозділами збройних сил Росії та загонами "Шторм-Z".
"Керувати колишніми ув'язненими не всім командирам під силу, навіть тим, хто має багатий військовий досвід", – додали в русі.
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