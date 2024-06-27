"Перш ніж вони вийдуть з ладу": Україна може отримати старі батареї Patriot - FT

Тривають переговори між США та Ізраїлем щодо постачання Україні до 8 батарей Patriot, які Ізраїль виводить з експлуатації.

Про це йдеться у матеріалі Financial Times із посиланням на інформацію п'ятьох осіб, які ознайомлені із процесом перемовин.

За словами журналістів, системи ППО, ймовірно, сперше з Ізраїлю відправлять до США, а потім їх отримає Україна.

"США, Ізраїль та Україна ведуть переговори про постачання Києву до восьми систем протиповітряної оборони Patriot. Це значно покращить здатність українських захисників протистояти російським повітряним ударам", - повідомляє Financial Times.

Водночас журналісти зазначають, що така угода ще не є підтвердженою.

Як вони зазначили, у квітні Ізраїль заявив повідомив, що виводитиме з експлуатації 30-річні батареї Patriot у кількості 8 штук і замінюватиме їх на більш сучасні системи.

"Але батареї, які використовувалися в нинішній війні Ізраїлю з ХАМАС, ще не виведені з експлуатації через побоювання, що напруженість у відносинах з підтримуваним Іраном бойовим угрупуванням Хезболла може перерости в повномасштабну війну", - пояснили у Financial Times.

Там додали, це допоможе змінити обороноздатність України. Наразі країна має щонайменше чотири ЗРК Patriot, які надали США та Німеччина. Відомо, що Київ неодноразово звертався до західних партнерів, аби ті надали більше систем ППО.

"Було б дуже добре, якби ці старі ракети "Патріот" знайшли своє застосування на іншому театрі воєнних дій, перш ніж вони вийдуть з ладу", - сказав керівник проєкту протиракетної оборони у вашингтонському "Центрі стратегічних і міжнародних досліджень" Том Карако.

Водночас чотири співрозмовники FT зазначили, що хоча передача 8 батарей обговорюється, ймовірно, не всі вони будуть відправлені в Україну. За їхніми словами, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба проводив переговори щодо цього питання з держсекретарем США Ентоні Блінкеном впродовж останніх тижнів.

Своєю чергою одна з осіб, яка знайома з військовим арсеналом Ізраїлю, заявила, що країна має достатньо ракет-перехоплювачів, яких також потребує Україна для доповнення цих батарей.

Нагадаємо, днями стало відомо, що Іспанія передала Україні ракети для Patriot і танки Leopard. Ймовірно, окрім ракет та танків, іспанський уряд надав різні типи боєприпасів, системи боротьби з безпілотниками, оптико-електронні системи спостереження та стеження і турелі з дистанційним озброєнням.

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