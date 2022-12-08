Перша у світі, яка стріляє під час руху: експерт розповів про переваги гармати-гаубиці RCH-155 від Німеччини

Німеччина передасть Україні 18 самохідних артилерійських установок (САУ) RCH-155. Це перші в світі гаубиці, які можуть стріляти під час руху.

Про переваги зброї розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Родзинкою" RCH 155 є те, що це перша у світі САУ, яка може стріляти в русі. Ба більше, рух бази не впливає на точність артилерії. Це дозволяє цій САУ бути невловимою під час проведення контрбатарейної боротьби противником", – розповів експерт.

Він додав, що у САУ повністю автоматизована система заряджання, можливість керування вогнем віддалено, а також синхронне ураження одного об'єкта чотирма снарядами поспіль.

Коваленко назвав ці переваги навіть "не родзинкою, а цимесом".

За його словами, САУ RCH 155 у багатьох моментах дуже схожа з Panzerhaubitze 2000, яку Литва надала Україні разом із боєприпасами.

"Наприклад, у них однакові стволи L52, схожа дальність стрільби - 40 км звичайними снарядами і до 54 км - в разі використання Vulcano і m982 Excalibur. Може застосовувати снаряди Smart - вистрілив і забув", - додав Коваленко.

Нова військова допомога Україні: що відомо

Восени Україна отримала від Словаччини 30 бойових машин піхоти БМП1.

Також Франція надала ще одну реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) LRU, про що повідомили у Міноборони.

До України вже надійшли 20 бронетранспортерів Dingо, схвалених Німеччиною.

Окрім 18 самохідних артилерійських установок (САУ) RCH-155, ЗСУ чекають ще на наступну техніку:

2 тягачі танкових транспортерів М1070,

80 пікапів,

90 датчиків та постановників перешкод для безпілотників,

2 ангарні намети,

7 вантажно-розвантажувальних машин 8х6.

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