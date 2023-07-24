Перше фото касетних боєприпасів від США оприлюднили у соцмережі

155-мм касетні снаряди – вже на озброєнні України.
Перше фото 155-мм касетних снарядів, які нещодавно передали США на озброєння України, вже оприлюднено в Мережі.
Фото виклав "Український трекер зброї" у Twitter.
"Ми бачимо снаряди M864 збільшеної дальності (29 км), кожен з яких містить 72 суббоєприпаси подвійного призначення. Зазвичай ці патрони розглядаються як військовий резерв", – підписано фото.
Нагадаємо, Україна готує Пентагону звіт щодо використання касетних боєприпасів. Протягом тижня наша країна має надати США доповідь про застосування касетних боєприпасів, що передали для захисту від окупантів.
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