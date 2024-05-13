Перші пуски дронів "Лютий": Путін був за 12 км від "прильоту" – розробники розкрили деталі про безпілотник

Українська команда інженерів 2022 року почала роботу над проєктування безпілотника "Лютий". Найбільший поштовх проєкт українського дрона-камікадзе отримав після того, як Росія почала запускати іранські "Шахеди".

Про це йдеться у матеріалі "Української правди".

Перша серійна партія дронів "Лютий" була готова наприкінці серпня 2023 року. Перше його застосування здійснили 28 серпня – Сили спецоперацій ЗСУ вдарили різними дронами по базі 126-ї бригади берегової охорони Чорноморського флоту РФ у Криму, в Перевальному.

Запуск "Лютого" по території Росії відбувся наприкінці вересня 2023 року. Дрон запускали у Чернігівській області – він злетів із третього разу.

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"Так хотілося долетіти і влупити по москалях, що ми сідаємо втретє: літак піднімається і летить. А тоді "приліт", і не куди-небудь, а в нафтобазу біля аеродрому в Сочі. А це був єдиний аеродром тоді, який працював у росіян на Чорному морі. Це був тріумф", - розповів один із учасників операції.

Другий політ відбувся 10 днів потому – 1 жовтня – і знову в район Сочі. Цього разу під удар "Лютого" потрапила стоянка гелікоптерів, які обслуговували, зокрема і резиденцію президента-диктатора Володимира Путіна.

"Ми влупили по їхньому вертолітному майданчику, посікли кілька вертольотів. Але ми спочатку не знали, що за день до того, як ми влупили по цьому Адлеру, там Путін зустрічався з Токаєвим. Путін був за 12 кілометрів від місця, куди прилетів другий "Лютий". Нам потім це підтвердили", – розповідають співрозмовники в розвідці.

А росіяни навіть не знали, що це було.

"Коли прилетіло в Сочі, вони думали, що це десь з корабля чи, може, з Грузії з гір. Вони навіть не припускали, що це з України прилетіло. А потім одразу після цього прилітає в Санкт-Петербург – на інший взагалі край країни. Для них це був нормальний шок", – згадує в розмові з УП учасник запусків.

Станом на травень 2024 року, за даними УП, не тільки різного роду спеціальні й розвідувальні служби оперують "Лютими".

Навіть Повітряні сили ЗСУ нещодавно розмістили велике замовлення і вже готують групи операторів для цього безпілотника.

"Коли ми показали, що воно літає і гарно б'є, почали з'являтись люди з інших служб і підрозділів, які теж захотіли вчитися й літати. У нас спершу була навіть така спортивна конкуренція, хто більше запустить дронів і спалить російських об'єктів. Але дуже швидко довелося планувати спільні операції, бо були такі цілі, на які треба багато літаків одразу. В однієї служби їх не вистачало", – пояснює учасник першої групи операторів.

Найгучнішими спільними операціями кількох служб одразу стали атаки на Новолипецький меткомбінат, на нафтопереробні заводи в Рязані, Нижньому Новгороді, Татарстані.

Удари по рязанських об'єктах стали однією з візитівок "Лютого". Адже саме там під час денних польотів дуже добре видно, як кілька дронів підряд влучають у те саме місце з хірургічною точністю, пошкодивши найдорожчі вузли НПЗ.

На "Лютий" припадає до 80% від усіх точних влучань по російських НПЗ. Хоча він і не єдиний.

Нагадаємо, командувач військ США натякнув, що британський спецназ діє в Україні.

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