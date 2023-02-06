Категорія
Зброя
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Перший танк Leopard 2, переданий Канадою Україні, уже прибув до Польщі (фото)

Дата публікації
Перегляди
1513
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Перший танк Leopard 2, переданий Канадою Україні, уже прибув до Польщі (фото)

Канада продовжує підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією

Канада надасть Україні 4 бойові танки Leopard 2. Перший з них уже прибув до Польщі, українські військові невдовзі зможуть розпочати керуватися цією технікою.

Про це міністр оборони Канади Аніта Аланд повідомила у Twitter.

Вона заявила, що країна і надалі підтримуватиме Україну у війні проти російських загарбників.

"Перший канадський основний бойовий танк Leopard 2, який ми передали в дар Україні, вже прибув до Польщі. Разом із нашими союзниками ми скоро розпочнемо навчати Збройні сили України використанню цієї техніки", – написала Аланд.

Зазначимо, що Канада надасть Україні чотири танки Leopard 2A4, інструкторів, запасні частини та боєприпаси.

Зброя для України

Міністр оборони Олексій Резніков, 5 лютого, анонсував надання Україні літаків від партнерів.

Водночас німецький канцлер Олаф Шольц заявив про існування консенсусу щодо невикористання Україною західної зброї на території Російської Федерації. 

Тоді як нардеп та член комітету парламенту з питань нацбезпеки Федір Веніславський заявив, що усі військові об'єкти Росії є законними цілями для ударів з боку України.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1513
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація