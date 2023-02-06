Перший танк Leopard 2, переданий Канадою Україні, уже прибув до Польщі (фото)

Канада продовжує підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією

Канада надасть Україні 4 бойові танки Leopard 2. Перший з них уже прибув до Польщі, українські військові невдовзі зможуть розпочати керуватися цією технікою.

Про це міністр оборони Канади Аніта Аланд повідомила у Twitter.

Вона заявила, що країна і надалі підтримуватиме Україну у війні проти російських загарбників.

Battle tanks are on their way to help Ukraine.



The first Canadian Leopard 2 is en route.



Canada's support for Ukraine is unwavering. pic.twitter.com/gnkOC50yKk — Anita Anand (@AnitaAnandMP) February 4, 2023

"Перший канадський основний бойовий танк Leopard 2, який ми передали в дар Україні, вже прибув до Польщі. Разом із нашими союзниками ми скоро розпочнемо навчати Збройні сили України використанню цієї техніки", – написала Аланд.

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Зазначимо, що Канада надасть Україні чотири танки Leopard 2A4, інструкторів, запасні частини та боєприпаси.

Зброя для України

Міністр оборони Олексій Резніков, 5 лютого, анонсував надання Україні літаків від партнерів.

Водночас німецький канцлер Олаф Шольц заявив про існування консенсусу щодо невикористання Україною західної зброї на території Російської Федерації.

Тоді як нардеп та член комітету парламенту з питань нацбезпеки Федір Веніславський заявив, що усі військові об'єкти Росії є законними цілями для ударів з боку України.