Перший удар ATACMS по Росії: чого українцям очікувати у відповідь

У Брянській області Російської Федерації вночі 19 листопада прогриміли вибухи.

Відомо, що ЗСУ вдарили далекобійною зброєю, проте якою саме, в Генштабі не зазначили.

Згодом в українських ЗМІ лунали версії, що це міг бути перший удар по території Росії американськими балістичними ракетами ATACMS, згодом ця інформація лунала і в росЗМІ.

Варто зауважити, що американські балістичні ракети здатні уражати цілі на відстані до 300 км, зокрема вони можуть уникати більшості систем протиповітряної оборони.

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У Брянську було спекотно

За даними Генштабу ЗСУ, у Брянській області РФ підрозділи Збройних сил України у взаємодії з іншими компонентами Сил оборони завдали вогневого ураження по арсеналу 1046-го центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев, розташованого приблизно за 130 кілометрів від кордону з Україною.

Як повідомили в Генштабі, станом на 02:30 19 листопада військові зафіксували 12 вторинних вибухів і детонацію в районі цілі.

Відомо, що там зберігалися артилерійські боєприпаси, включно з північнокорейськими, зенітні ракети та боєприпаси до РСЗВ. Ще раніше він був атакований дронами. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у Telegram.

Згодом видання "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела повідомило, що під час цієї атаки "Україна вперше використала ATACMS для удару по території РФ".

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Росіяни заявляють про атаку шістьма балістичними ракетами ATACMS

Міністерство оборони Росії повідомило, що в ніч проти 19 листопада Збройні сили України начебто здійснили удар по об'єкту на території Брянської області, використавши шість балістичних ракет ATACMS.

"Внаслідок протиракетного бою розрахунки ЗРС С-400 та ЗРГК "Панцир" збили п'ять ракет ATACMS, одна пошкоджена", – зазначається у повідомленні відомства.

В Міноборони РФ додають, що начебто фрагменти пошкодженої ракети ATACMS, запущеної ЗСУ, впали на технічну територію військового об'єкта в Брянській області, виникла пожежа, яку оперативно ліквідували.

Про ураження артилерійського арсеналу на території свого регіону губернатор Брянської області Олександр Богомаз не повідомляє, однак він зауважив, що область зазнала дронової атаки.

США дозволили бити далекобійною зброєю по РФ

Помічник держсекретаря США у справах західної півкулі Браян Ніколс заявив, що Байден дав дозвіл на використання далекобійної зброї по РФ.

Як зауважив посадовець, використання цієї зброї дасть Україні більше можливостей для самозахисту.

"Якщо пощастить, це дозволить РФ зрозуміти, що застосування сили для захоплення української території не матиме успіху, і, можливо, вона почне переговори про мир або, що ще краще, просто піде з української території. Саме від них (росіян – ред.) залежить, триватиме цей конфлікт чи ні", – наголосив він.

Ймовірно, ці ракети застосовуватимуться проти російських і північнокорейських військ для захисту українських сил у Курській області.

Що каже Зеленський

На запитання журналістів про удари ракетами ATACMS по складу в Росії президент України Володимир Зеленський не розкрив подробиць, проте зауважив, що Україна тепер матиме більше можливостей для дальніх ударів.

Про це він заявив 19 листопада на пресконференції з прем'єркою Данії Метте Фредеріксен у Києві.

"Вибачте, без зайвих деталей. В України є далекобійні можливості, є далекобійні дрони власного виробництва, у нас тепер є довгий "Нептун", і не один. І тепер у нас є ATACMS, і ми все це будемо використовувати", – зазначив президент.

Зокрема, раніше глава держави заявляв про підготовку операцій на території РФ. За його словами, Сили оборони України готують операції як на тимчасово окупованій території України, так і в Росії проти воєнних об’єктів. Крім того, окремі заходи будуть спрямовані на суттєве збільшення технологічності ЗСУ.

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"Ми передбачаємо цілком конкретні заходи для стабілізації фронту, проведення Силами оборони й безпеки України необхідних операцій як на тимчасово окупованій території України, так і в Росії проти воєнних об’єктів, а також передбачаємо заходи для суттєвого збільшення технологічності Сил оборони України", – наголосив Зеленський.

Раніше президент Зеленський, представляючи партнерам План перемоги, зазначав, що одним з головних пунктів є далекобійність для української армії по РФ.

"Путінські мости" незабаром буде знищено

Використовуючи західні ракети великої дальності, Україна завдаватиме ударів по десятках ключових потенційних цілей на території Росії, пише видання Global Defense Corp.

Зокрема, до переліку входять стратегічні військові бази, аеродроми та деякі цілі, які підвищують бойовий дух, як-от улюблені "путінські мости" в окупованому Росією Криму та в Курській області.

Зі значною дальністю польоту в 190 миль ракети ATACMS, які постачають США, можуть завдавати ударів вглиб території Росії. Це означає, що Київ може не лише потенційно уражати цілі на лінії фронту від Бєлгорода на сході до Одеси на півдні, але й завдавати ударів по районах, розташованих далеко всередині Росії.

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Зокрема, ймовірно, ЗСУ для ефективного використання американських ракет завдадуть ударів по Курській області. Про це розповів виданню The Sun полковник Геміш де Бреттон-Гордон. Як вважає колишній командувач британської армії, Курськ є стратегічно важливим для Росії, оскільки там розгорнуті північнокорейські війська.

Виконавчий директор Товариства Генрі Джексона Алан Мендоса заявив, що Україна планує знищити російські військові транспортні системи й сили, зокрема на Курщині.

Росія погрожує застосувати ядерну зброю

Після заяв України щодо застосування ракет ATACMS РФ розглядає застосування ядерної зброї.

За словами речника президента Росії Дмитра Пєскова, війська уважно відстежують ситуацію після повідомлень про намір України застосувати ракети ATACMS.

Використання західних неядерних ракет Збройними силами України проти Росії може спричинити ядерну відповідь. Це передбачає оновлена ядерна доктрина РФ.

Пєсков зазначив, що застосування ядерної зброї можливе лише у крайніх випадках. Зокрема, речник Путіна підкреслив, що Росія нібито "завжди займає відповідальну позицію" і "робить зусилля" для зменшення ядерної загрози.

Удари по Брянській області начебто ракетами ATACMS очільник МЗС Росії Сергій Лавров назвав сигналом того, що Захід хоче ескалації.

"Те, що ATACMS сьогодні вночі по Брянській області використовувалися неодноразово, це, звісно, сигнал про те, що вони хочуть ескалації. Без американців використовувати ці високотехнологічні ракети, Путін про це багато разів казав, неможливо", – заявив Лавров.

Міністр сподівається, що на Заході прочитають оновлену ядерну доктрину Росії у всій її повноті.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв, що 19 листопада Путін підписав указ про основи державної політики щодо ядерного стримування, затвердивши оновлену ядерну доктрину. Зокрема, доктриною передбачається можливість ядерної відповіді у разі критичної загрози суверенітету РФ навіть звичайною зброєю.

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