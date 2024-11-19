Перший удар ATACMS по Росії: в Reuters назвали справжню кількість ракет, що перехопив ворог

Україна на 1000-й день війни вперше вдарила по Росії американськими ракетами ATACMS. Під час нічного удару по артилерійських складах у Брянській області ЗСУ використали одразу 8 тактичних балістичних ракет ATACMS.

Про це пише Reuters із посиланням на власні джерела.

"Росія заявила, що її війська збили п'ять із шести ракет, які були випущені по військовому об'єкту в Брянській області. Зазначається, що уламки одного з них впали на об’єкт, викликавши пожежу, яку вдалося швидко загасити, жертв і руйнувань немає. Україна заявила, що завдала удару по російському складу зброї приблизно в 110 км вглиб РФ. Українські військові публічно не уточнювали, яку зброю вони використовували, але джерело в українському уряді та офіційний представник США підтвердили, що використовували ATACMS", - йдеться у повідомленні Reuters.

Джерело Reuters в США повідомило, що було використано одразу 8 ракет, з яких дві росіянам вдалося перехопити.

Видання також звернуло увагу на офіційну заяву російської сторони, в якій також стверджувалося, що одна ракета проскочила, нібито не спричинила істотної шкоди.

Раніше Міноборони Росії заявило, що в ніч проти 19 листопада ЗСУ начебто здійснили удар по об'єкту на території Брянської області, використавши шість балістичних ракет ATACMS.

Тим часом президент України Володимир Зеленський не надав деталей щодо ситуації, проте зауважив, що Україна тепер матиме більше можливостей для дальніх ударів.

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