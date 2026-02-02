Перу відмовилась від Gripen на користь F-16: чому це добре для України

Gripen / © defence-ua.com

Перу остаточно визначилося з вибором нового бойового літака для своїх Повітряних сил і замість шведських Gripen вирішило закупити американські винищувачі F-16.

Про це повідомляють перуанські ЗМІ, передає Defense Express.

Тендер на оновлення авіапарку Перу триває з 2024 року. Спочатку фаворитом вважався Gripen, однак після політичної кризи — імпічменту президентки Діни Болуарте та відставки уряду — рішення було переглянуте. Перші сигнали про зміну курсу з’явилися ще на початку грудня 2025 року, а підписання контракту на F-16 очікується вже в середині квітня — після виборів.

Наразі на озброєнні Перу перебувають до дев’яти боєздатних МиГ-29 та до 12 Mirage 2000. Обрані F-16 мають бути у найновішій версії Block 70. У перуанській пресі наголошують на двох ключових аргументах такого вибору: це будуть найсучасніші F-16 у регіоні, а сама угода означає стратегічне зближення зі США.

Втім, експерти звертають увагу на низку нюансів. Перу планує придбати лише до 14 літаків, що навіть за високих характеристик не дозволить зрівнятися з авіапарком Чилі, який має 46 F-16 різних модифікацій і може надалі модернізувати свої винищувачі.

Окреме питання — ціна. У вересні 2025 року США запропонували Перу контракт на суму 3,42 млрд доларів за 12 F-16 Block 70. У вартість входить мінімальний пакет озброєння — 12 ракет AIM-120C-8, 12 AIM-9X та два комплекти запасних частин. Таким чином, один літак обходиться приблизно у 285 млн доларів.

Для порівняння, Колумбія закуповує Gripen за ціною близько 220 млн доларів за одиницю — цю угоду підтвердив державний аудит, визнавши її економічно вигіднішою, зокрема у порівнянні з французькими Rafale.

Попри високу ціну для Перу, це рішення має позитивні наслідки для України. По-перше, воно зменшує ризик повторення ситуації, коли за наполяганням США вживані F-16 з Данії були продані Аргентині замість передачі Україні.

По-друге, очікуване велике замовлення України на 100–150 винищувачів Gripen E/F і без того суттєво навантажить виробничі потужності Saab. Відмова Перу від Gripen означає менше сторонніх контрактів і, відповідно, менше ризиків затримок із постачанням літаків для України.

