Під’їжджає до танка і вибухає: військовий створив наземний дрон "Сірко" – фото та характеристики

На перший погляд дрон схожий на іграшку, проте становить для окупантів серйозну небезпеку.

22-річний український військовий та винахідник Євген Гнаток створив для ЗСУ унікальний наземний безпілотник "Сірко". Він назвав його на честь позивного свого друга, який загинув на війні.

Про це розповідає медіа "ШоТам?"

Євген Гнаток на фронт потрапив у 18 років. А свій перший винахід збирав у холодному гаражі під час зимового блекауту. І, зрештою, створив ідеального помічника для військових, а тепер зайнявся створенням безпілотника.

22-річний український військовий та винахідник Євген Гнаток. Фото: скриншот.

Коли почався повномасштабний наступ Росії, Євген пішов захищати Київщину, а потім воював в Авдіївці. На фронті військовий побачив велику потребу у пристроях, якими можна керувати віддалено.

Вартість безпілотника становить 30 тисяч гривень. Нині такі дрони допомагають українським бійцям у гарячих точках.

За словами Євгена, він переробляв свій винахід понад 20 разів, щоб довести його до досконалості. Гроші на деталі він збирав під час стриму.

військовий створив наземний дрон "Сірко". Фото: скриншот.

військовий створив наземний дрон "Сірко". Фото: скриншот.

військовий створив наземний дрон "Сірко". Фото: скриншот.

Перші його функції – це підвезення боєприпасів, розвідка. І основна функція – це камікадзе.

"Він ("Сірко", — ред.) під’їжджає до танка або до скупчення військових і вибухає. Також може падати в окоп і вибухати там", - розповідає винахідник.

Дрон більше схожий на іграшкову машинку. Він переміщається з допомогою чотирьох коліс, основна його перевага – російські РЕБ не неспроможні його виявити.

Характеристики безпілотника:

радіус роботи – 50 км;

ціна – 30 тис.грн;

призначення – розвідка, підрив техніки та живої сили противника, доставка боєприпасів.

Кілька місяців тому Євген отримав роботу у конструкторському бюро та переїхав із гаража, він продовжує виробляти для ЗСУ "Сірків", а ще розробляє модель безпілотника.

Наразі Євген Гнаток шукає добродіїв і партнерів, які можуть допомогти з комплектуванням безпілотників.

Нагадаємо, Польща таємно передала Україні гелікоптери Мі-24.

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