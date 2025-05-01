Підробка з Китаю: російські війська отримали неефективні "глушилки" дронів

Атака українських дронів / © ТСН.ua

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Росіяни витратили понад 820 млн рублів (близько 10 млн доларів) на придбання китайських систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) «Випалювач». Однак, вони виявилися підробкою та не виконували функції протидії дронам.

Про це повідомляють пропагандисти з російського видання «Известия» з посиланням на джерела у слідчих органах РФ.

У повідомленні йдеться, що до розслідування цієї невдалої закупівлі підключилися ФСБ та Управління боротьби з економічними злочинами.

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Наразі порушено дев’ять кримінальних щодо компанії «Збройова справа», яка виступала посередником під час постачання.

Контракти на закупівлю в Китаї «глушилок» для дронів було укладено у листопаді 2023 року. Згодом китайські засоби РЕБ передали в користування російським окупантам із «Росгвардії».

Однак після їх відправлення на фронт в Україну виявилося, що комплекси не відповідають заявленим тактико-технічним характеристикам.

Китайські «Випалювачі» виявилися «сліпими»: вони просто не бачили українські безпілотники.

Нагадаємо, нещодавно, під час розмов про можливість перемир’я, президент держави-агресорки Володимир Путін поскаржився, що збройним силам Росії все ще не вистачає певної зброї.