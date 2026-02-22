Після прильоту Х-22 — тільки в протигазах: пілот пояснив небезпеку ракет і попередив рятувальників

Ракета Х-22 / © Вікіпедія

Надзвукові протикорабельні ракети Х-22 становлять загрозу не лише під час влучання, а й після вибуху. Через залишки токсичних компонентів пального територія навколо місця ураження може бути небезпечною для людей.

Про це розповів пілот, підполковник у відставці Віктор Савченко, передаєм «Уніан». із посиланням на PRESSING.

За його словами, якщо на момент удару в ракеті залишаються окислювачі, зокрема так званий «меланж», вони можуть спричинити хімічне отруєння. Саме тому рятувальні роботи після прильоту Х-22 мають проводитися виключно у захисних костюмах і протигазах.

Савченко згадав удар по торговельному центру в Кременчуці у 2022 році. Тоді, за його словами, до нього зверталися рятувальники з питаннями щодо можливого впливу небезпечних речовин. Він наголосив, що у разі застосування Х-22 підрозділи ДСНС повинні працювати в засобах хімзахисту, оскільки існує ризик ураження токсичними випарами.

«Щойно дізнаєтесь, що 22-га прилетіла, треба в комплектах, у протигазах працювати — рятувати, розбирати завали тощо, бо це біда», — розповів Савченко про свою реакцію на удар росіян по ТЦ.

Радянська ракета Х-22 — технічні характеристики і кількість запущених по Україні

Х-22 — це радянська надзвукова крилата ракета великої дальності, яку Росія регулярно застосовує проти України.

Під час масованої атаки в ніч на 24 січня ворог випустив 12 таких ракет, дев’ять із них вдалося знищити силам ППО. Загалом від початку повномасштабної війни РФ використала понад 400 ракет типу Х-22/Х-32, і лише незначну частину з них було перехоплено.

Військові експерти зазначають, що ці ракети запускають по цілях, які Росія прагне гарантовано уразити. Для їх перехоплення Україна змушена залучати дороговартісні ракети комплексів Patriot та NASAMS.

Фахівці наголошують, що після удару Х-22 небезпека може зберігатися ще тривалий час, тому роботи на місці ураження потребують підвищених заходів безпеки.