Категорія
Зброя
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Після авто 1950-х років ти сів у Porsche": інструктор ЗСУ порівняв радянський танк з Leopard 2 і Abrams

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
Перегляди
4221
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Після авто 1950-х років ти сів у Porsche": інструктор ЗСУ порівняв радянський танк з Leopard 2 і Abrams

Фото: Associated Press

Україна очікує постачання танків Leopard 2 і Challenger 2, а також понад 30 американських Abrams. 

Український захисник прокоментував ситуацію з посиленням тренувань і навчаннями роботі з західними танками Leopard 2 і Abrams. Він зазначив, що техніка дуже відрізняються від старих радянських екземплярів.

Про це йдеться в матеріалі Financial Times.

Інструктор ЗСУ. порівняв сучасні західні танки із радянськими моделями, на яких доводилося воювали торік. 

"Це ніби у тебе була машина 1950-х років, а потім ти сів у Porsche", – прокоментував інструктор ЗСУ.

Додамо, що Україна очікує на 321 танк від США та європейських держав. Наразі техніку вже офіційно погодилися передати країни-партнери.

Раніше експерти із посиланням на дані з відкритих джерел оприлюднили перелік країн, які можуть передати Україні танки: Німеччина, США, Британія, Франція, Іспанія, Польща, Данія, Фінляндія, Норвегія, Португалія

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
4221
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація