Після знищеного Abrams і тисяч Bayraktar у РФ заявили про збиття снаряду GLSDB, які до України ще не передавали

У Міністерстві оборони Росії вчергове "знищили" західне озброєння, якого в Україні ще немає. Слідом за "підбитими" танками Abrams від США і німецькими Leopard 2, а також за "тисячами збитих" БПЛА Bayraktar, Москва прозвітувала про нібито збитий керований реактивний снаряд GLSDB.

Про "збиття" керованого реактивного снаряду GLSDB, що в Україну насправді ще не постачали, повідомили у МО РФ, а також у центральних пропагандистських каналах Кремля.

Так у міністерстві Сергія Шойгу заявили про першу "збиту" бомбу GLSDB. Його РФ "знищила" розом із 18 реактивними снарядами РСЗВ HIMARS.

"Засобами протиповітряної оборони за добу перехоплено вісімнадцять реактивних снарядів системи залпового вогню "HIMARS" та один керований реактивний снаряд "GLSDB", – заявили в Міноборони РФ

Пропагандисти не пасуть задніх. Вони проводять роз'яснювальну роботу із внутрішнім споживачем на тему бомби GLSDB. За їхніми словами, це снаряд, який російська ППО збила до його прибуття до України.

"Міноборони Росії вперше повідомило про збитий у зоні спецоперації керований снаряд GLSDB ("розумна" авіабомба з двигуном)", – написали пропагандисти "РИА Новости".

Нагадаємо, крилаті бомби GLSDB мають меншу дальність - 150 км, але цього, за словами військових експертів, ЗСУ достатньо, щоб атакувати всі важливі точки росіян у тилу. А от ATACMS, які просить Україна від початку повномасштабної війни у 2022 році, США усе ще вагаються надати, бо ця зброя, мовляв, може підвищити ставки.

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