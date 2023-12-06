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Пісторіус пообіцяв збільшити виробництво зброї для України, проте назвав "але"

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Пісторіус пообіцяв збільшити виробництво зброї для України, проте назвав "але"

Борис Пісторіус / Фото: Getty Images

За словами Бориса Пісторіуса, промисловість не встигає за попитом.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що німецька оборонна промисловість нарощує потужності "скрізь, де тільки може", але для цього потрібен час. За його словами, наразі існує затримка з постачанням зброї до України.

Про це пише DW.   

Як зазначив Пісторіус, виробничі потужності планують збільшити якомога швидше, оскільки наразі німецька оборонна промисловість не встигає за попитом, який є в певних сферах. Йдеться і про виробництво боєприпасів, і про системи протиповітряної оборони. Після налагодження цих процесів з'явиться можливість виробляти озброєння швидко та безперебійно.

"Це питання швидкості, а ви не можете мати необмежений вплив на швидкість", - вказав він. 

Міністр нагадав, що раніше така ситуація була з виробництвом боєприпасів для зенітних самохідних установ Gepard: для його відновлення Німеччині знадобилося пів року. 

"Ми постачаємо все, що можемо", – резюмував Борис Пісторіус. 

Нагадаємо, концерн Rheinmetall почав виробляти для України артилерійські снаряди.

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Дата публікації
Перегляди
539
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