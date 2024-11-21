Північна Корея передала Росії свої найсучасніші артсистеми – BI

Північна Корея, ймовірно, почала постачати Росії свої потужні артилерійські системи "Коксан" для використання у війні проти України. Артилерія залишається ключовим елементом на полі бою, і такі поставки можуть суттєво вплинути на хід бойових дій.

За даними Business Insider, Пхеньян передав Москві значну кількість артилерійських знарядь, доповнюючи тисячі північнокорейських солдатів, які вже беруть участь у бойових діях на боці Росії.

Нещодавно в соціальних мережах з'явилися фотографії, на яких видно транспортування північнокорейських 170-мм самохідних гаубиць "Коксан" залізницею через територію Росії. Факт передачі 170 мм систем згодом підтвердили західні ЗМІ з посиланням на південнокорейську розвідку, яка заявила, що Пхеньян також передав Росії 240 мм реактивні системи залпового вогню.

КНДР передала Росії САУ "Коксан" / Фото: Фото з соціальних мереж

Експерт Кан Касапоглу з Hudson Institute зазначив, що "170-мм і 240-мм системи є одними з найпотужніших у розпорядженні Північної Кореї". За його словами, "Коксан" має радіус дії до 60 км і здатен випустити чотири снаряди за хвилину, а потім — один снаряд кожні три хвилини.

"Вона призначена для стрільби із захищених зон та переміщення для перезарядження. В арсеналі Пхеньяна є сотні знарядь "Коксан", і він може дозволити собі відправити значну їхню кількість до Росії", – додав він.

САУ "Коксан" / Фото: uk.wikipedia

Система "Коксан" вперше була представлена у 1978 році, а її модернізована версія з’явилася у 1989-му. Згідно з даними Центру стратегічних і міжнародних досліджень, це найбільш далекобійна артилерійська система Північної Кореї, яка може вражати цілі уламково-фугасними снарядами на відстані до 40 км і ракетними боєприпасами до 60 км. Попри високу дальність дії, "Коксан" поступається американським HIMARS із ракетами GMLRS.

Північна Корея володіє великим арсеналом артилерійських систем, більшість із яких є копіями радянських зразків. За даними Розвідувального управління оборони США, північнокорейська артилерія відома своєю надійністю та простотою в обслуговуванні, що забезпечує її ефективне використання навіть у складних умовах.

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Артилерія залишається ключовою зброєю обох сторін у війні. В Україні вона отримала назву "король війни", хоча нестача боєприпасів залишається серйозною проблемою для Києва. Натомість Москва поповнює свої арсенали значними поставками снарядів і ракет із Північної Кореї.

Експерт Кан Касапоглу зазначає, що поки що неясно, чи будуть північнокорейські артилерійські установки підтримувати російські війська безпосередньо, чи їх використають підрозділи КНДР, дислоковані в Курській області Росії. Згідно з оцінками США, у цьому регіоні перебуває понад 11 000 північнокорейських військових, які діють у складі російських сил.

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Також у виданні повідомили, що північнокорейські військові вже беруть участь у бойових діях проти українських сил, зокрема здійснюючи артилерійські обстріли. НАТО розглядає залучення Пхеньяна до конфлікту як "значну ескалацію" війни, яка триває понад 1000 днів.

Нагадаємо, що у відповідь на ці події президент США Джо Байден зняв обмеження на використання Україною ракет більшої дальності для ударів по цілях у Росії, що стало суттєвою зміною політики.