Північна Корея розширює виробництво ракет, які використовує Росія у війні проти України — Reuters

Йдеться про ракетний завод, де виробляють KN-23, якими Росія б'є по території України.

В Північній Кореї розширюють ключовий комплекс з виробництва зброї, де збирають тип ракет малої дальності, що використовує Росія в Україні.

Про це із посиланням на висновки дослідників американського дослідницького центру на основі супутникових зображень пише Reuters.

Виробництво ракет розташоване у місті Хамхин на сході КНДР. За словами експертів, цей завод був єдиним відомим заводом, на якому виробляли твердопаливні балістичні ракети класу Hwasong-11 (KN-23).

Супутникові знімки свідчать, що нове будівництво розпочалося ще на початку жовтня 2024 року. У місті Хамхин зводять житловий комплекс, який, ймовірно, призначений для робітників заводу. Також зафіксовано частину конструкції, яку, ймовірно, використовуватимуть, щоб приховати діяльність заводу від супутників.

"Схоже, Пхеньян покращує входи в деякі підземні приміщення комплексу", — йдеться у матеріалі Reuters.

Фахівці припускають, що КНДР збирається збільшити продуктивність цього заводу. А нова будівля приблизно на 60-70% менша за попередню, що використовували для збирання ракет.

"Розширення Північною Кореєю об'єктів з виробництва балістичних ракет малої дальності, найімовірніше, буде мотивовано бажанням збільшити власний арсенал країни", — повідомив військовий аналітик Міжнародного інституту стратегічних досліджень Джозеф Демпсі.

Водночас незрозуміло, якою мірою Пхеньян міг розширити виробничі потужності, щоб задовольнити потреби свого нового військового співробітництва з РФ.

Нагадаємо, навіть якби КНДР не відправила своїх військових, Росія змогла б добрати таку кількість самостійно, впевнений заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін.