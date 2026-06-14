«Плацебо для Путіна»: експерт пояснив, що насправді може «Орешнік»

Навіщо Путіну «Орешнік»

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Російський «Орешнік» є передусім елементом залякування, а не зброєю, здатною кардинально впливати на перебіг бойових дій.

На думку військово-політичного оглядача групи Інформаційний опір Олександра Коваленка, яку він висловив в етері Еспресо, Кремль використовує її насамперед як інструмент психологічного тиску.

За його словами, для диктатора Путіна ця ракета стала своєрідною «вундерваффе» — диво-зброєю, навколо якої створюється образ надзвичайної загрози як для зовнішньої аудиторії, так і для внутрішнього російського споживача пропаганди.

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Експерт зазначив, що головне питання полягає в тому, яку реальну руйнівну силу має «Орешнік». Він нагадав, що ракету жодного разу не застосовували з ядерною бойовою частиною, хоча вона розроблялася саме як міжконтинентальна балістична ракета для використання в ядерному компоненті.

«Це ракета вартістю $80 млн з бойовою частиною у вигляді шести блоків, кожний з яких має по шість вольфрамових болванок, які розкриваються за атмосферної висоти. Саме з цієї висоти вони атакують на високій швидкості якийсь об’єкт. Але розліт точності — сотні метрів, навіть кілометри. Виділення енергії у тротиловому еквіваленті при зіткненні з землею кожної з вольфрамових болванок — приблизно 30 кг», — прокоментував Коваленко.

Для порівняння він навів характеристики інших засобів ураження, які Росія регулярно використовує проти України.

За словами аналітика, бойова частина дрона Shahed-136 містить близько 90 кг вибухової речовини. Подібні показники мають і авіаційні бомби ФАБ-250 та керовані авіабомби, які застосовує російська армія.

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Коваленко пояснив, що кожен із 36 вольфрамових елементів «Орешніка» забезпечує приблизно втричі менше енергетичного впливу, ніж бойова частина «шахеда» або ФАБ-250.

У підсумку сумарне виділення енергії всіх вольфрамових елементів ракети становить близько 750–800 кг у тротиловому еквіваленті.

«Якщо взяти цих 36 вольфрамових болванок, то отримаємо загальне виділення енергії 750-800 кг. А це фактично — або півтора „іскандера“ (ракета 9М723), або один сучасний Х-101, в яких зараз збільшена бойова частина», — зазначив він.

Експерт наголосив, що при цьому вартість «Орешніка» суттєво перевищує ціну багатьох інших російських ракет.

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«Є порівняння між ракетою за $80 млн і ракетою $1,5 млн, відповідно, і руйнування зовсім інші. Але Путін це більше використовує як психологічний елемент залякування. Підкреслю, що передусім це є плацебо для „голого короля“ Путіна, для його самозаспокоєння», — резюмував аналітик.

Раніше повідомлялося, що Росія стикається з труднощами на фронті в Україні та дедалі більшим економічним тиском, тому може вдатися до нових способів ескалації, зокрема провокацій на території країн НАТО та спроб посилити свій політичний вплив у Європі.

Ми раніше інформували, що кремлівський диктатор Путін знову зробив чергові абсурдні заяви, що Росія нібито не розпочинала війну в Україні.

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