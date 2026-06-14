ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зброя
Кількість переглядів
21
Час на прочитання
2 хв

«Плацебо для Путіна»: експерт пояснив, що насправді може «Орешнік»

Для диктатора Путіна ця ракета стала своєрідною «вундерваффе» — диво-зброєю, навколо якої створюється образ надзвичайної загрози як для зовнішньої аудиторії.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Коментарі
Навіщо Путіну «Орешнік»

Навіщо Путіну «Орешнік»

Російський «Орешнік» є передусім елементом залякування, а не зброєю, здатною кардинально впливати на перебіг бойових дій.

На думку військово-політичного оглядача групи Інформаційний опір Олександра Коваленка, яку він висловив в етері Еспресо, Кремль використовує її насамперед як інструмент психологічного тиску.

За його словами, для диктатора Путіна ця ракета стала своєрідною «вундерваффе» — диво-зброєю, навколо якої створюється образ надзвичайної загрози як для зовнішньої аудиторії, так і для внутрішнього російського споживача пропаганди.

Експерт зазначив, що головне питання полягає в тому, яку реальну руйнівну силу має «Орешнік». Він нагадав, що ракету жодного разу не застосовували з ядерною бойовою частиною, хоча вона розроблялася саме як міжконтинентальна балістична ракета для використання в ядерному компоненті.

«Це ракета вартістю $80 млн з бойовою частиною у вигляді шести блоків, кожний з яких має по шість вольфрамових болванок, які розкриваються за атмосферної висоти. Саме з цієї висоти вони атакують на високій швидкості якийсь об’єкт. Але розліт точності — сотні метрів, навіть кілометри. Виділення енергії у тротиловому еквіваленті при зіткненні з землею кожної з вольфрамових болванок — приблизно 30 кг», — прокоментував Коваленко.

Для порівняння він навів характеристики інших засобів ураження, які Росія регулярно використовує проти України.

За словами аналітика, бойова частина дрона Shahed-136 містить близько 90 кг вибухової речовини. Подібні показники мають і авіаційні бомби ФАБ-250 та керовані авіабомби, які застосовує російська армія.

Коваленко пояснив, що кожен із 36 вольфрамових елементів «Орешніка» забезпечує приблизно втричі менше енергетичного впливу, ніж бойова частина «шахеда» або ФАБ-250.

У підсумку сумарне виділення енергії всіх вольфрамових елементів ракети становить близько 750–800 кг у тротиловому еквіваленті.

«Якщо взяти цих 36 вольфрамових болванок, то отримаємо загальне виділення енергії 750-800 кг. А це фактично — або півтора „іскандера“ (ракета 9М723), або один сучасний Х-101, в яких зараз збільшена бойова частина», — зазначив він.

Експерт наголосив, що при цьому вартість «Орешніка» суттєво перевищує ціну багатьох інших російських ракет.

«Є порівняння між ракетою за $80 млн і ракетою $1,5 млн, відповідно, і руйнування зовсім інші. Але Путін це більше використовує як психологічний елемент залякування. Підкреслю, що передусім це є плацебо для „голого короля“ Путіна, для його самозаспокоєння», — резюмував аналітик.

Раніше повідомлялося, що Росія стикається з труднощами на фронті в Україні та дедалі більшим економічним тиском, тому може вдатися до нових способів ескалації, зокрема провокацій на території країн НАТО та спроб посилити свій політичний вплив у Європі.

Ми раніше інформували, що кремлівський диктатор Путін знову зробив чергові абсурдні заяви, що Росія нібито не розпочинала війну в Україні.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
21
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie