«Фламінго» атакували Кримський міст / © Телеграм-канал «Абсолютно надійне джерело»

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У ніч на 17 листопада у районі Кримського мосту лунали вибухи. Для удару застосували крилаті ракети "Фламінго".

Про це написав Денис Штілерман, коментуючи опубліковане Антоном Геращенком відео з камери ракети.

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На відеозаписі видно політ ракети безпосередньо перед ударом, після якого частина мосту обвалилася у воду.

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Дата публікації 10:21, 17.11.26 Кількість переглядів 18 Ракети «Фламінго» атакували Кримський міст 17 листопада

Удар по Кримському мосту 17 листопада — що відомо

Нагадаємо, 16 листопада Кримський міст зазнав удару, через що окупанти тимчасово перекрили автомобільний рух, утворилися затори на близько 2000 машин, а в Керчі розгорнули оперативний штаб. За даними пабліків, бойова частина дрона впала на праву арку судноплавного прольоту з боку Криму, візуально деформувавши її приблизно на 15 градусів. Постраждалих немає.

Вже вночі 17 листопада у районі Кримського мосту пролунали потужні вибухи. Після цього окупаційна влада півострова оголосила про повторну атаку та перекриття автомобільного руху.

Внаслідок атаки зафіксовано значні руйнування — арка автомобільної частини переправи впала у воду. За оприлюдненою інформацією, конструкція зазнала критичних пошкоджень після удару, через що проліт автомобільної ділянки обвалився. Наразі масштаби руйнувань, подальша придатність переправи до експлуатації та деталі самої атаки уточнюються.

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