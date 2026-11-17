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По Кримському мосту вдарили ракетами «Фламінго»: у Мережі з'явилося відео атаки
Ракети «Фламінго» атакували Кримський міст. У Мережі опублікували відео влучанн.
У ніч на 17 листопада у районі Кримського мосту лунали вибухи. Для удару застосували крилаті ракети "Фламінго".
Про це написав Денис Штілерман, коментуючи опубліковане Антоном Геращенком відео з камери ракети.
На відеозаписі видно політ ракети безпосередньо перед ударом, після якого частина мосту обвалилася у воду.
Удар по Кримському мосту 17 листопада — що відомо
Нагадаємо, 16 листопада Кримський міст зазнав удару, через що окупанти тимчасово перекрили автомобільний рух, утворилися затори на близько 2000 машин, а в Керчі розгорнули оперативний штаб. За даними пабліків, бойова частина дрона впала на праву арку судноплавного прольоту з боку Криму, візуально деформувавши її приблизно на 15 градусів. Постраждалих немає.
Вже вночі 17 листопада у районі Кримського мосту пролунали потужні вибухи. Після цього окупаційна влада півострова оголосила про повторну атаку та перекриття автомобільного руху.
Внаслідок атаки зафіксовано значні руйнування — арка автомобільної частини переправи впала у воду. За оприлюдненою інформацією, конструкція зазнала критичних пошкоджень після удару, через що проліт автомобільної ділянки обвалився. Наразі масштаби руйнувань, подальша придатність переправи до експлуатації та деталі самої атаки уточнюються.