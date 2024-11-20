Удари Storm Shadow по РФ: в Defence Express розповіли подробиці

Українські військові експерти проаналізували інформацію про ймовірні удари Storm Shadow по РФ. В Defence Express припустили, що Повітряні сили України вдарили по об'єкту президента РФ з підземним КП на Курщіні, адже цим, на їхню думку, можна пояснити витрати доволі значної кількості ракет.

Про це йдеться у матеріалі порталу Defence Express.

"У РФ почали бідкатись на те, що Україна почала застосування не лише балістичних ATACMS, а й крилатих ракет Storm Shadow / SCALP по їх території. Зокрема є відео з Курської області з населеного пункту Мар'їне. При цьому для удару була використана доволі значна кількість ракет. На відео чути близько 15 вибухів, хоча частина з них може бути роботою систем ППО. Але не менш цікавою є ціль", — зазначили фахівці.

Footage of a missile strike recorded in the Kursk Region, presumably Storm Shadow missiles in action. pic.twitter.com/pP4T4QP8ql — Clash Report (@clashreport) November 20, 2024

Там також зауважили, що відео знято поруч із історичною будівлею маєтка Барятинських, який наразі є санаторієм, що перебуває у порядкуванні Управління справами президента РФ.

"Водночас об'єкт, який уражається, у його східній частині і фігурує інформація, що там військовий об'єкт типу "вузол зв'язку". З величезною долею ймовірності мова йде далеко не про рядовий об'єкт зв'язківців, а про заглиблений командний пункт. Враховуючи близькість санаторію дуже вірогідно те, що ним користувалось командування угрупуванням російських військ у Курській області. А враховуючи те, що саме там діють і війська КНДР, не виключно, що на ньому могли перебувати й північнокорейські генерали", — пояснили в Defence Express.

експерти зауважили, що саме така категорія осіб і подібний об'єкт вартують витрати доволі значної кількості крилатих ракет Storm Shadow / SCALP, які було призначено для ураження цілей такої категорії, бо їх 450-кг бойова частина спеціально створення для ураження захищених об'єктів. Зокрема ці ракети вже уражали аналогічні КП, але на території України, наприклад резервний командний пункт ЧФ РФ у Верхньосадовому.

Водночас експерти зауважили, що це поки припущення.

"Тому у будь-якому випадку слід дочекатися офіційного повідомлення, як і традиційного "виття з боліт". А загалом варто зазначити, що дозвіл бити по РФ Storm Shadow це не лише про ракети, а про значно важливіші мапи", — додали в Defence Express.

Нагадаємо, як раніше повідомило агентство Bloomberg з посиланням на власне джерело, крилаті ракети Storm Shadow/SCALP франко-британського виробництва уразили військовий об'єкт на території РФ.

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