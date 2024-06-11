Побачив наслідки російських ударів: Пісторіус повідомив про ракети до Patriot після відвідування Одеси

Німеччина спільно із союзниками передає Україні 100 ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.
Очільник німецького міністерства оборони Борис Пісторіус заявив, що Німеччина спільно з союзниками передає Україні 100 додаткових ракет для систем ППО Patriot. Він розповів про свій недавній візит до Одеси, де побачив наслідки ударів російських військ по місту, а також оголосив про виділення нового пакету військової допомоги.
Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
"І особливо після того, як я побачив, наскільки критично важливою є протиповітряна оборона України для виживання, сьогодні я маю задоволення оголосити про постачання значної кількості перехоплювачів для Patriot – однієї сотні", – сказав Пісторіус.
За його словами, йдеться про 100 ракет, які передаються в рамках німецької ініціативи негайних дій щодо протиповітряної оборони разом з Данією, Нідерландами і Норвегією.
Пісторіус також додав, що впродовж останніх кількох днів до України вже було доставлено 32 керовані ракети. Ще 68 ракет прибудуть у наступні тижні. Міністр оборони Німеччини зазначив, що з допомогою цих ракет українські сили зможуть захищати об'єкти інфраструктури і життя.
Тим чаосм президент Польщі Анджей Дуда вважає, що необхідно офіційно запросити Україну до НАТО, тому на саміті Альянсу у Вашингтоні обговорять прискорення вступу України.
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