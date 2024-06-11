Побачив наслідки російських ударів: Пісторіус повідомив про ракети до Patriot після відвідування Одеси

Очільник німецького міністерства оборони Борис Пісторіус заявив, що Німеччина спільно з союзниками передає Україні 100 додаткових ракет для систем ППО Patriot. Він розповів про свій недавній візит до Одеси, де побачив наслідки ударів російських військ по місту, а також оголосив про виділення нового пакету військової допомоги.

Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

"І особливо після того, як я побачив, наскільки критично важливою є протиповітряна оборона України для виживання, сьогодні я маю задоволення оголосити про постачання значної кількості перехоплювачів для Patriot – однієї сотні", – сказав Пісторіус.

За його словами, йдеться про 100 ракет, які передаються в рамках німецької ініціативи негайних дій щодо протиповітряної оборони разом з Данією, Нідерландами і Норвегією.

Пісторіус також додав, що впродовж останніх кількох днів до України вже було доставлено 32 керовані ракети. Ще 68 ракет прибудуть у наступні тижні. Міністр оборони Німеччини зазначив, що з допомогою цих ракет українські сили зможуть захищати об'єкти інфраструктури і життя.

Тим чаосм президент Польщі Анджей Дуда вважає, що необхідно офіційно запросити Україну до НАТО, тому на саміті Альянсу у Вашингтоні обговорять прискорення вступу України.

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