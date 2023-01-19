Подоляк – про танки від Німеччини і Шольца: "Час перестати тремтіти перед Путіним"

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що справжнє лідерство – показувати приклад, а не озиратися на інших. Очевидно, йдеться про канцлера Німеччини Олафа Шольца, який не може наважитися на рішення про танки для ЗСУ.

Свою заяву Подоляк опублікував у Мережі.

"Справжнє лідерство – це показувати приклад, а не озиратися на інших. Жодних табу немає. Від Вашингтона до Лондона, від Парижа до Варшави звучить одне: Україні потрібні танки, танки – ключ до правильного завершення війни. Час перестати тремтіти перед Путіним, час зробити останній крок", – йдеться в дописі радника голови ОП.

Нагадаємо, за словами президента Володимира Зеленського, Польща, Фінляндія, Португалія, Іспанія готові передати Україні свої танки Leopard німецького виробництва. Проте задля цього необхідне погодження від самої Німеччини.

Своєю чергою Шольц ухиляється від рішення та відповіді на це питання. Канцлер постійно заявляє про острах виникнення війни між РФ та НАТО. Він також казав, що Німеччина піде на крок з передаванням танків лише разом з іншими державами.

За даними німецьких ЗМІ, у нещодавній розмові з президентом США Джо Байденом Шольц заявляв, що готовий відправити до України Leopard 2, але за умови якщо Вашингтон передасть Україні свої танки Abrams.

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