Кримський міст / © скриншот з відео

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Головний конструктор компанії Fire Point Штілерман показав кадри запуску трьох крилатих ракет FP-5 «Фламінго», які, за його словами, застосували під час атаки на Кримський міст у ніч проти 17 листопада.

Відео оприлюднили в Fire Point.

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«Унаслідок комбінованої атаки із застосуванням дронів FP-1 та крилатих ракет FP-5 конструкції Керченського мосту зазнали критичних руйнувань», — заявили в компанії.

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На опублікованих кадрах показано запуск ракет українського виробництва. Окремо демонструється змодельований момент ураження Керченського мосту.

За заявою авторів повідомлення, операцію провели Сили оборони України в ніч на 17 листопада. Стверджується, що під час комбінованої атаки застосували безпілотники FP-1 та крилаті ракети FP-5 «Фламінго».

Запуск трьох ракет «Фламінго» по Кримському мосту

У повідомленні також заявили про значні руйнування мосту: нібито знищено понад 270 м автомобільного полотна, пошкоджено арку та залізничну частину споруди. Водночас ці дані потребують незалежного підтвердження.

В компанії наголосили, що за операцією стояла тривала робота інженерів, військових, фахівців із розвідки, планування та виробництва. Там також пов’язали атаку з підготовкою до зустрічі лідерів Китаю та США, яка мала відбутися 17 листопада.

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Що відомо про атаку на Кримський міст

Нагадаємо, експерти зазначили, що наслідки атаки на Кримський міст можуть виявитися значно масштабнішими за пошкодження самого мосту.

Тим часом у НАТО зробили несподівану заяву про удар. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що атаки на російську логістичну інфраструктуру є частиною оборони України, тому такий розвиток подій був неминучим.

Також міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг прокоментував атаку на Кримський міст.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 16 листопада Кримський міст атакували безпілотники. Дорожнє полотно було пошкоджене щонайменше у двох місцях, а одна з арок деформувалася. Окупанти перекрили рух, через що в заторах застрягли близько двох тисяч автівок.

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